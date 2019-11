Pd a Bologna “Tutta un’altra storia”/ 3 giorni Dem, Zingaretti “Una nuova Italia”

“Tutta un’altra storia”: questo il titolo della mobilitazione targata Pd, una 3 giorni di dibattito e confronto in quel di Bologna. Da oggi a domenica 17 novembre 2019 protagonisti i vertici dem: dal segretario Nicola Zingaretti al commissario Ue Paolo Gentiloni, passando per il ministro Dario Franceschini e il professor Romano Prodi. Lavori aperti dalle ore 17.30 a Palazzo Re Enzo in Piazza del Nettuno 1: dopo i saluti del sindaco Merola, Debora Serracchiani e Luigi Tosiani, l’intervento di Franceschini. Successivamente, le testimonianze di Bernard Dika, Hazal Koyuncuer e Simona Piccolo, seguite dalla lettura di alcuni brani di Liliana Segre con Iaia Forte. Infine, due talk: “Gli Anni 20 per la libertà delle donne” e “Gli Anni 20 tra presente e futuro”. «Tre giorni di assemblee, dibattiti, tavole rotonde, partecipazione», annuncia il Partito Democratico sul sito ufficiale: «La nostra, quella dei prossimi anni, quella in cui una comunità ritrova passione per la politica e lotta per migliorare il futuro. Il mondo cambia e l’unico modo per cambiarlo in meglio è cambiare anche noi».

PD, “TUTTA UN’ALTRA ITALIA”: LE PAROLE DI NICOLA ZINGARETTI

Proposte, dibattiti ma anche incontri con il mondo produttivo, sindacale e culturale: il Pd con “Tutta un’altra storia” apre al confronto in questi giorni delicati per il Governo giallorosso, tra il caso Ex Ilva e le tensioni con il Movimento 5 Stelle. Ci si attende una grande partecipazione, con il segretario nazionale Nicola Zingaretti che ha sottolineato: «Tra 47 giorni entreremo negli anni Venti del nuovo secolo ed abbiamo un pessimo ricordo degli altri anni Venti, dell’altro secolo. Noi vogliamo invece che questo decennio sia quello dello sviluppo verde, del lavoro, della scuola, della formazione e dei diritti: di un’altra idea di Italia. A Bologna si ritroveranno da domani associazioni, sindaci, sindacati, imprese e mondo della cultura per un grande appuntamento, per scrivere un’altra storia: noi mettiamo questo appuntamento al servizio dell’Italia, che è il Paese che amiamo». Clicca qui per conoscere il programma completo dell’evento “Tutta un’altra storia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA