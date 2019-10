Pd, eletti e preferenze Elezioni Umbria 2019/ Consiglieri regionali e seggi: i nomi

Diminuisce il numero dei consiglieri eletti dal Partito Democratico dopo le Elezioni Regionali Umbria 2019. Se però consideriamo il calo registrato dal Pd nelle tornate elettorali precedenti, allora il 22,33 per cento è un numero in linea con gli ultimi risultati. Ma la presenza nel Consiglio regionale umbro di eletti dem scende a cinque, quanti sono appunto i seggi conquistati con la candidatura di Vincenzo Bianconi. Le preferenze definitive sono 93.296, quelle dei candidati al Consiglio regionale non sono ancora definitive. Ma è già possibile farsi un’idea di chi potrebbe andare in Consiglio regionale. Il candidato dem che ha raccolto più preferenze è Tommaso Bori che – quando siamo a 965 sezioni scrutinate per le liste su 1005 – raccoglie 6.347 voti. Più staccata è Simona Meloni, con 4.076 preferenze. Più “agguerrita” la lotta per gli ultimi tre posti, con Fabio Paparelli quasi certo grazie alle sue 3.819 preferenze. Diverso il discorso per Donatella Porzi e Michele Bettarelli, divisi da solo venti voti al momento. La prima è a quota 3.546 voti, l’altro a quota 3.526, ma dovrebbero spuntarla su Giacomo Leonelli che è a 3.164 voti.

PD, CONSIGLIERI ELETTI E PREFERENZE NEL 2015

Calo drastico di consiglieri eletti per il Partito Democratico rispetto alle elezioni regionali Umbria del 2015. I dem quattro anni fa si affermarono come primo partito regionale con il 35,76% (125.777 voti), ben distante dal 22,33% ottenuto ieri. Il Pd riuscì ad eleggere ben 11 consiglieri, dieci se non teniamo conto dell’ex governatrice Catiuscia Marini. Il boom di preferenze fu di Donatella Porzi: l’ex Assessore della Provincia di Perugia ottenne 8675 preferenze. Subito dopo Luca Barberini con 7171 preferenze, Fernanda Cecchini con 6807 preferenze e Marco Vinicio Guasticchi con 5551 preferenze. Eletti come consiglieri in quota Partito Democratico anche Attilio Solinas (5385 preferenze), Giacomo Leonelli (5373 preferenze), Eros Brega (5148 preferenze), Gianfranco Chiacchieroni (4986 preferenze) e, infine, Andrea Smacchi (4721 preferenze). Molti degli ex consiglieri dem sono stati rieletti a sostegno di Vincenzo Bianconi, basti pensare a Donatella Porzi, Giacomo Leonelli e Marco Vinicio Guasticchi.



