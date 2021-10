PD ELETTI NAPOLI 2021/ Risultati Comunali preferenze nomi consiglieri: primo Acampora

RISULTATI COMUNALI NAPOLI 2021: PREFERENZE PD

Il primo partito del centrosinistra alle elezioni comunali Napoli è stato il Pd: per i dem un 12,21% importante a sostegno di Gaetano Manfredi, eletto sindaco al primo turno. Ma quali e quanti saranno gli eletti del partito guidato da Enrico Letta a Napoli? Sebbene la ripartizione ufficiale dei seggi sconti ancora un po’ di ritardo determinato dal fatto che mancano all’appello i voti delle ultime due sezioni, è già certo che la pattuglia dei dem sarà la più nutrita in Consiglio comunale.

Gli eletti nel Partito Democratico dovrebbero essere precisamente 7: tra questi sarà certamente presente il più votato della lista, Gennaro Acampora, che ha ottenuto 4329 voti. Seconda più votata, poco distante, Vincenza Amato, con 4117 preferenze. Sul podio Salvatore Madonna con 3677 voti, poi è la volta di Mariagrazia Vitelli con 2787 preferenze. Chiude la top five Aniello Esposito con 2573 voti. Gli ultimi due seggi? Dovrebbero andare a Pasquale Esposito e Tommaso Nugnes, rispettivamente 2231 e 1755 voti. Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati del Pd alle Elezioni Comunali di Napoli. (agg. di Dario D’Angelo)

CANDIDATI CONSIGLIERI PD A NAPOLI

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Napoli 2021, la situazione del Pd in appoggio al candidato sindaco Gaetano Manfredi, ex ministro dell’Università e della Ricerca del governo Conte II su cui i democratici in questo caso hanno trovato l’accordo con il Movimento 5 stelle. Ma vediamo i nomi del Pd nella sfida per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Il partito di Enrico Letta ha scelto come capolista Enza Amato, sostenuta dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Ecco i nomi dei candidati della lista del Pd: Amirante Francesca, Errichiello Caterina, Colicelli Stefania, Palladino Raffaella, Servillo Giovanna, Acampora Gennaro, Cardone Paolo, Esposito Pasquale, Esposito Aniello, Guida Chiara, Madonna Salvatore, Bonadies Ileana, Braccini Ippolito, Carannante Antonio, De Marco Angelo, De Vincentiis Gianluca, Esposito Annamaria, Farinelli Pasquale, Festa Luisa, Di Vaio Valentina, Finelli Claudio, Fiore Angela, Geirola Silvana, Gennuso Antonio Nicolò Lorenzo, Guarino Mario, Guarracino Raffaella, Iazzetta Luigi, Kolnogorova Iulia, Sarmiento Antonella

Loffredo Antonietta, Morabito Paolo, Nola Lorenza, Nugnes Tommaso, Pezzullo Nicola, Ramaglia Michele, Rescigno Paola, Sessa Nicolangelo, Toscano Gianluca, Vitelli Mariagrazia.

ELETTI E PREFERENZE PD ELEZIONI 2016

Nell’elezioni comunali 2016 a Napoli, il Pd appoggiava Luigi De Magistris che poi vinse per la carica di sindaco della città partenopea. Del Pd sono entrati in consiglio comunale Valeria Valente, Salvatore Madonna, Aniello Esposito, Alessia Quaglietta, Federico Arienzo, Anna Ulleto. Il Pd ha ottenuto nella Municipalità 1 un totale di 1515 voti così ripartiti. Riccardo Barone 85 preferenze; Alfredo Bonito 10; Rosa carrubo 3; Salvatore Ciccarelli 38; Immacolata Cioffi 45; Anna De Vita 5; Salvatore Dinacci 23; Erminia Epifano 3; Martina Esposito 8; Simona Fatica 18; Giovanni Iacovelli 11; Serena Maiorano 26; Marcello Matrusciano 142; Annunziata Moscovio 11; Simona Orfano 149; Nicola Pezzullo 159; Maria Grazia Pirri 25; Alfredo Pomarico 32; Palma Sopito 8; Ciro Todisco 57; Anna Torino 16; Salvatore Viglietti 27.

