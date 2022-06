PD, lista eletti Messina 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Le elezioni comunali 2022 a Messina vedono in vantaggio il candidato sindaco Federico Basile, ma le operazioni di spoglio non sono ancora concluse. Quali sono stati i risultati, invece, per i candidati della lista PD-De Domenico alle comunali? Presto per dirlo. Infatti, sin qui, nonostante siano state scrutinate 172 sezioni su 253, per ciò che concerne le preferenze si dispone dei dati di appena 23 sezioni. Il primo “parziale”, però, riferisce che PD-De Domenico ha ottenuto 4.395 preferenze, attestandosi al 7,21% dei voti e ritagliandosi il ruolo di secondo partito di Messina, alle spalle di Fratelli d’Italia (8,62%) e davanti a Prima l’Italia-Lega (5,27%).

Per ora (ma, ribadiamo, i dati sono in fase di aggiornamento) i candidati più votati alle comunali di Messina 2022 per quanto riguarda la lista PD-De Domenico sono stati Felice Calabrò (54 preferenze), Antonia Russo detta Antonella (52 preferenze) e Salvatore Sentimentale detto Giovanni (39). Nelle prossime ore la composizione del Consiglio comunale. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

PD, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MESSINA 2022

In attesa di conoscere i risultati delle elezioni comunali di Messina 2022, conosciamo meglio Franco De Domenico, l’ex consigliere regionale sostenuto dal Partito Democratico ma anche da Movimento 5 stelle, Articolo 1, Volt, +Europa e Idea Messina. Nel programma del candidato a sindaco, l’obiettivo di rendere la città più vivibile: “Messina da vivere significa costruire una città moderna, sostenibile, accogliente, partecipe. Una città dove il degrado si cancella con un vero risanamento sociale, completamente connesso con quello urbanistico e con il recupero delle aree più abbandonate”.

Questa la lista dei candidati: De Domenico Francesco detto Franco, Alessi Francesco, Arena Valentina, Barone Antonino, Bonfiglio Biagio Innocenzo, Buono Alessandro, Calabrò Felice, Camarda Stefania, Chiaia Pasquale,Citraro Renato, Colosi Nicoletta, Crimi Davide Maria, Cucinotta Fabio, Cugliandro Tommaso Antonino detto Gugliandolo, De Leo Carlo, Festa Loriana, Garufi Antonello, Gennaro Gaetano, Indaimo Diego, La Fauci Erika, Lazzaro Debora, Mancuso Francesca, Merlino Carlo Antonio, Olivieri Ylenia, Parisi Massimo, Pastina Loredana, Recupero Concetta, Russo Antonia detta Antonella, Sentimentale Salvatore detto Giovanni, Torresi Vittorio, Villari Eleonora, Vitarelli Claudia

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA PD ELEZIONI MESSINA 2018

Le elezioni comunali di Messina nel 2018 hanno visto trionfare Cateno De Luca della Lista Civica al ballottaggio, con il 65.28% contro il 34.72 di Placido Bramanti del centrodestra. Al primo turno, De Luca aveva preso meno dell’avversario: solamente 19.84 contro il 28.22% di Bramanti. Il Partito Democratico appoggiava Antonio Saitta, che si era fermato al 18.27% dei voti. Per il PD 6853 voti per un totale del 13.76%. Del PD, sono diventati Consiglieri Comunali: Claudio Cardile, Felice Calabrò, Libero Gioveni, Gennaro Gaetano e Antonella Russo.

Nel programma elettorale di De Domenico si legge: “È venuto il momento di ricambiare quello che da Messina e dai messinesi ho ricevuto, mettendomi a servizio della città affinché possa finalmente sfruttare tutte le risorse che ha a disposizione, diventando realmente una città metropolitana, con standard di vita europei. Ci ho dedicato tutto me stesso e ci dedicherò ogni momento della mia vita se avrò l’onore di essere Sindaco”.











