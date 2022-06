Pd, lista eletti Padova 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze e seggi

Le elezioni comunali 2022 a Padova hanno registrato la nomina a sindaco di Sergio Giordani, capace di incassare il 58,44% dei voti. A sostegno del nuovo primo cittadino, tra le altre liste, vi era anche quella del Partito Democratico, che ha raccolto il 21,66% delle preferenze di coloro che si sono recati alle urne, conquistando il ruolo di primo partito della città veneta e, soprattutto, ben 10 seggi all’interno del Consiglio comunale, in fase di definizione in queste ore.

Per quanto riguarda la lista PD, salvo eventuali ridefinizioni delle gerarchie legate alla promozione dei consiglieri eletti ad assessori, “Padova Oggi” ipotizza i nomi degli esponenti PD che siederanno nel consesso (con la presenza, tra loro, di cinque quote rosa). Si tratta di Andrea Micalizzi, Margherita Colonnello, Pietro Bean, Cristina Piva, Antonio Bressa, Gianni Berno, Anna Barzon, Etta Andreella e Federica Bruni. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

PD, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PADOVA 2022

Elezioni Comunali 2022 anche a Padova per scegliere il nuovo sindaco. Il Pd è sceso nuovamente in campo con Sergio Giordani, del resto squadra che vince non si tocca. Infatti, nella lista dei candidati consiglieri del Partito democratico ci sono conferme. «Se sono riuscito a fare qualcosa e merito di tutti quelli che mi hanno accompagnato. Perché le cose si fanno insieme. Mi serve un aiuto concreto per la Padova che sogniamo nei prossimi cinque anni», ha dichiarato il sindaco uscente Sergio Giordani. In attesa dei risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2022 di Padova, che ci consentiranno di scoprire eletti Pd e come si andrà a comporre il nuovo Consiglio Comunale, scopriamo la lista dei candidati consiglieri del Pd.

La lista elettorale del Pd è formata da 32 candidati che vede confermati tutti gli assessori uscenti e i consiglieri, tranne Roberto Bettella. Per la prima volta sono state 17 candidate donne e 15 uomini. «Sono orgoglioso di questa squadra. Rimango un civico ma devo molto al Pd, che mi ha insegnato tanto ed è composto da persone meravigliose e leali.Ora mi auguro di proseguire questo lavoro fantastico per altri 5 anni», ha dichiarato Sergio Giordani prima delle elezioni. Ecco l’elenco completo dei candidati consiglieri del Pd alle Elezioni Comunali 2022 di Padova: Elvira Andreella (detta Etta); Giorgio Andrian; Eleonora Arcolin; Anna Barzon; Pietro Bean; Gianni Berno; Maria Alessandra Bero; Romina Birra; Antonio Bressa; Federica Bruni; Chiara Busana; Diego Caroli; Fabio Casetto; Arianna Cester; Margherita Colonnello; Marco Concolato; Caterina Coppo; Rosa De Pietra; Maria Teresa De Sanctis; Gaetano De Venut; Marco Finco; Claudia Frizzarin; Giovanni Gabelli; Matilde Galvan; Nicoletta Marchi; Pierluigi Matteraglia; Andrea Micalizzi; Cristina Piva; Vincenzo Romania; Nereo Tiso; Alessandro Tognon; Antonella Visentin.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI PD ELEZIONI PADOVA 2017

Alle precedenti Elezioni Comunali a Padova, nella tornata di Amministrative 2017, il Partito Democratico ottenne 12.028 voti, totalizzando al primo turno il 13,49% dei voti. Un risultato con cui diventò il secondo partito della città, dietro la lista civica del rivale Bitonci. Il suo candidato sindaco di allora Sergio Giordani fu distaccato da Massimo Bitonci con 10 punti percentuali, ma ottenne i voti necessari per passare al ballottaggio, nel quale sfidò direttamente il candidato del centrodestra, battendolo.

Con questi risultati alle Elezioni Comunali di Padova del 2017, dunque, il Pd conquistò sei seggi, il secondo numero più alto, considerando appunto la lista Bitonci Sindaco che invece ne ottenne uno in più. Di fatto, i risultati delle Elezioni Comunali di Padova certificarono il successo non solo del candidato sindaco del centrosinistra, che è ora il sindaco uscente, ma anche del Pd. I consiglieri Pd eletti, dunque, alle Elezioni Comunali 2017 a Padova sono stati: Berno Gianni (Capogruppo), Colonnello Margherita, Bettella Roberto (Vice Presidente), Barzon Anna, Tiso Nereo e Gabelli Giovanni.

