Il quotidiano Libero punta il dito contro il Pd e la mancata condanna del partito democratico italiano nei confronti dell’antisemitismo e non solo. Secondo quanto emerge dal quotidiano gli europarlamentari del Pd avrebbero votato nel corso del 2024 diversi emendamenti, rifiutando quindi di condannare sia la “caccia agli ebrei”, e nel contempo la “cristianofobia” dilagante negli ultimi anni nel nostro Continente, Italia compresa. Come loro, aggiunge Libero, anche il partito del Movimento 5 Stelle nonché Avs.

Il quotidiano meneghino sottolinea come il Pd abbia votato contro tutte le osservazioni provenienti dai partiti del centrodestra, a cominciare dai Patrioti, di cui fa parte anche la Lega, con l’obiettivo di “sbilanciare” l’islamofobia, nonostante sia palese l’odio di alcuni musulmani verso altre religioni come ad esempio i sopracitati cristiani e gli ebrei, ma anche gli attacchi terroristici e le varie libertà negate. Libero cita quindi il voto contrario nei confronti del crescente antisemitismo nel mondo, ma anche verso le persecuzioni contro i cristiani, che ricordiamo, resta il gruppo religioso maggiormente prese di mira al mondo, e perseguitati principalmente da esponenti della religione islamica.

TUTTE LE MOZIONI NON APPOGGIATE DAL PD A BRUXELLES

Il Pd non ha condannato nemmeno gli attacchi alle comunità cristiane nel mondo, e il fatto che al momento la Commissione Europea non abbia una strategia chiara per contrastare l’odio verso i cristiani. Per i Patrioti l’Unione Europea deve affrontare tale aggressioni, ma evidentemente non per i partiti di sinistra.

“Il solito doppiopesismo della sinistra, nulla di nuovo”, commenta ancora il quotidiano Libero, sottolineando come la cultura, ma anche la tradizione e l’identità che ci contraddistinguono, vengono affrontate con un atteggiamento severo, mentre la mano è “morbida” nei confronti di coloro che vorrebbero cancellarle. Il Pd si è opposto anche all’emendamento in cui si cercava di sopprimere le campagne finanziate dalla Commissione Europea in favore dell’uso del velo, affermando che l’hijab è libertà.

PD IN UE, CONTRARIO ANCHE ALL’ESPULSIONE DEGLI STRANIERI STUPRATORI

Infine il voto contrario all’emendamento presentato dai gruppi di estrema destra, fra cui anche i tedeschi di Afd, in cui si chiedeva all’Ue di condannare pubblicamente lo sfruttamento sessuale di minori nel Regno Unito, eventi risalenti ad una decina di anni fa e che hanno scioccato l’opinione pubblica: migliaia di donne vittime di violenze sessuali da parte di uomini soprattutto originari del Pakistan. L’obiettivo era quello di avviare una discussione in merito ad un possibile collegamento diretto fra immigrati e aumento dei reati a sfondo sessuale, invocando quindi un atteggiamento di tolleranza zero nei confronti degli stranieri condannati per reati di questo tipo, che vanno obbligatoriamente espulsi per direttissima dal Paese che li ospita.

Libero fa notare che l’unico a votare in “favore delle destre” è stato Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ma il quotidiano meneghino non esclude un errore nel voto. Tutte votazioni che sono state fatte notare dall’europarlamentare Silvia Sardone, esponente della Lega, che ha condannato i comportamenti del Pd a Bruxelles attraverso i propri canali social.