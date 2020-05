Pd vs banche/ Dl Imprese, Franco Vazio: “Non applicano norme”

Pubblicità

Dopo l’attacco del premier Giuseppe Conte, anche il Pd si scaglia contro le Banche. Franco Vazio, vice presidente commissione Giustizia e membro della commissione Bicamerale Banche, non ha alcun tipo di dubbio a proposito del dl Imprese: «Alcuni istituti di credito non hanno applicato le norme di accesso ai prestiti previsti dal decreto sulla liquidità alle imprese, istruendo numeri esigui di richieste e applicando tassi di interesse molto superiori a quelli previsti dalla legge». L’esponente dem, riporta l’Ansa, ha inoltre annunciato che chiederà un intervento della magistratura ordinaria in sede di Commissione Banche. Ricordiamo che già il presidente del Consiglio aveva esortato le banche a fare di più, «in particolare per accelerare le procedure necessarie ad erogare i prestiti coperti dalla garanzia pubblica».

Pubblicità

PD VS BANCHE: L’ATTACCO DI FRANCO VAZIO

Governo, Pd in primis, contro le banche, ma non tardano ad arrivare le prese di posizione. Come riporta Wall Street Italia, il Segretario Generale UNISIN/CONFSAL Emilio Contrasto ha chiesto all’esecutivo di farla finita con gli attacchi: «Da quanto si apprende, a breve dovrebbero esserci ulteriori interventi atti ad ampliare le misure per l’accesso alla liquidità per le imprese e i bancari si faranno trovare pronti come hanno fatto finora. Il governo, però, smetta di lanciare messaggi e accuse generici e forvianti verso tutto il Settore, comprendendo in tali dichiarazioni anche le Lavoratrici ed i Lavoratori che nulla hanno a che fare con le organizzazioni interne delle Banche». Contrasto ha poi chiesto al premier Conte norme effettivamente applicabili e tutelanti verso tutti gli attori dei vari processi interessati, nonchè una comunicazione ufficiale con i nomi della Banche che continuano a fare resistenza e/o ostruzionismo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA