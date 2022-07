PEAKY BLINDERS/ La “rinascita” degli Scelby in attesa di un film

È così anche i Peaky Blinders se ne sono andati. Dopo Gomorra anche la serie crime della BBC più esportata al mondo, giunta alla sesta stagione, ha chiuso i battenti e lasciato milioni di fan in trepida attesa di un film – annunciato per il 2024 – come unica possibilità di rivedere Tommy Scelby e la sua famiglia terrorizzare ancora i bassifondi di Birmingham.

L’ultima stagione è anche la prima senza zia Polly. La morte dell’attrice Helen McCrory nel 2021 è coincisa con la morte nella fiction della capostipite della famiglia Blinders, la zia zingara che sapeva mantenere unita la famiglia, con le sue arti magiche e il suo potere persuasivo. La morte di Polly ha del resto gettato la famiglia in una crisi profonda, scatenando i demoni che l’affliggono: Arthur, il fratello maggiore, è ormai un reietto ubriaco dalla sera alla mattina, asservito a droghe di ogni tipo, il figlio biologico di Polly, Michael, medita la vendetta contro Tommy che considera responsabile della morte della madre, Lizzie, diventata la nuova moglie di Tommy dopo la nascita di Ruby, cerca di sottrarre la bambina al cupo destino di autodistruzione della famiglia Scelby.

E Tommy? Il capo del clan – interpretato magistralmente dall’attore irlandese Cillian Murphy – sa di dover consumare la sua vendetta con intelligenza e coraggio. Dalla sua ha ancora un’immensa ricchezza, frutto dei mille traffici illegali della famiglia, dal gioco d’azzardo alle scommesse, dal commercio di alcolici durante il proibizionismo americano alla droga in arrivo dalla Cina, e il sostegno di Winston Churchill in persona, che ne ha apprezzato in più occasioni la sua lealtà e che lo ha spinto a conquistare un seggio in Parlamento.

Così Tommy usa tutti i suoi mezzi per infiltrasi negli equivoci gruppi filonazisti nati in Gran Bretagna sotto l’influenza di Berlino, facendo credere loro che è pronto a dare il suo sostegno, economico e militare. Questo gioco lo rimette al centro di una trama dove ritrova i suoi avversari/alleati di sempre: i terroristi dell’Ira, la mafia italo-americana, la banda degli ebrei di Camden Town, guidate da Alfie Solomons, interpretato da Tom Hardy. Tutti, in un modo o in altro, voglio eliminare Tommy e la sua famiglia, estinguere il potere degli Scelby.

Ma Tommy resiste, rimette letteralmente in piedi i fratelli e gli amici più fedeli, sfrutta al massimo tutte le informazioni in suo possesso, e sfida i suoi nemici. E lo farà nonostante le terribili prove personali che deve affrontare, come la grave malattia della piccola Ruby, l’abbandono da parte di Lizzie, il sospetto di essere egli stesso irrimediabilmente malato al cervello e ai polmoni. Ma con un finale a sorpresa, troveremo ancora una volta Tommy e i suoi decisi ad andare verso il futuro, ancora una volta la famiglia Scelby non è destinata a finire.

Nell’ultima stagione ha sicuramente un peso determinate la svolta “politica” di Tommy. Il capo degli Scelby capisce gli errori commessi in passato e si misura con tutti i mali che segnano l’Europa e il mondo a cavallo degli anni Trenta. Ed è proprio in questa nuova prova che ritornano utili ai nostri protagonisti gli insegnamenti appresi in battaglia durante la Prima guerra mondiale e la vita trascorsa in trincea. Tommy si riscopre un’anima socialista, decide da “uomo politico” interventi di riqualificazione dei quartieri più poveri della sua città, combatte a modo suo nazisti, terroristi, mafiosi, e ormai non solo – o non più – per tutelare gli interessi della famiglia.

La storia finisce qui, per il momento. Rimaniamo quindi in attesa del film annunciato che concluderà la storia e che probabilmente sarà ambientato durante la Seconda guerra mondiale, riallacciandosi così alla prima stagione, che ebbe inizio raccontando un episodio tragico della grande guerra. Non vi saranno altri seguiti, almeno a breve. Steven Knight, il creatore della serie, ha annunciato già i suoi nuovi progetti, tra cui una serie tv dedicata alla vita di Enzo Ferrari per Apple TV+.

