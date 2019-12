PEARL JAM ALL’AUTODROMO DI IMOLA/ Unico concerto Italia: date e prevendita biglietti

Da giorni giravano strani messaggi sui social, gli stessi Pearl Jam si erano divertiti a creare ansia tra i fans pubblicando sul loro sito ufficiale una serie di vecchi manifesti inerenti loro concerti del passato in città europee. Era un messaggio criptato, è venuto fuori che erano le stesse città in cui si esibiranno la prossima estate. Tutti grandi festival, e come unica data italiana l’usuale Autodromo di Imola, da anni la sede per il più grande festival italiano, capace di radunare oltre 100mila spettatori. Che adesso è confermata ufficialmente: i Pearl Jam saranno in concerto nel nostro Paese per un’unica data-evento domenica 5 luglio 2020 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per gli amanti del buon rock di culto come opere saranno presenti nientemeno che i Pixies, gruppo dell’alternative che erano anche i preferiti dello scomparso Kurt Cobain dei Nirvana. Un ritorno molto atteso dopo alcuni anni di assenza dall’Italia, il solo leader e cantante Eddie Vedder si era esibito da solo nel nostro paese negli ultimi anni. Gli iscritti al Fan Club Pearl Jam Ten Club avranno accesso alle prevendite prima di tutti gli altri dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre fino a giovedì 5 dicembre. La messa in vendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 11.00 di sabato 7 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Nel frattempo sempre il fan club ufficiale ha dato vita a una iniziativa natalizia per appassionati, il 12 Days of Pearl Jam. In dodici giorni saranno pubblicati dodici singoli per la prima volta su Spotify, una speciale playlist natalizia in esclusiva per i fan europei.

Le date del tour europeo dei Pearl Jam

23 Giugno Francoforte, Germania Festhalle 25 Giugno Berlino, Germania Waldbühne 27 Giugno Stoccolma, Svezia Lollapalooza Stockholm 29 Giugno Copenhagen, Danimarca Royal Arena 2 Luglio Werchter, Belgio Rock Werchter Festival 5 Luglio Imola, Italia Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 7 Luglio Vienna, Austria Wiener Stadthalle 10 Luglio Londra, UK American Express presents BST Hyde Park 13 Luglio Cracovia, Polonia Tauron Arena 15 Luglio Budapest, Ungheria Budapest Arena 17 Luglio Zurigo, Svizzera Hallenstadion 19 Luglio Parigi, Francia Lollapalooza Paris 22 Luglio Amsterdam, Olanda Ziggo Dome

