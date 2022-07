Pearl Jam, stop al tour/ Eddie Vedder problemi alle corde vocali per gli incendi

Pearl Jam interrompono il tour in Europa

I Pearl Jam hanno cancellato il loro spettacolo a Vienna, in Austria, in programma mercoledì 20 luglio, poco prima di salire sul palco per un problema alla corde vocali di Eddie Vedder. In queste settimane la band è impegnata nel tour europeo per l’ultimo disco “Gigaton”, tra le tappe anche l’Italia lo scorso 25 giugno a Imola. Tuttavia, il concerto tenuto a Parigi il 17 luglio al Lollapalooza ha causato dei problemi seri alle corde vocali di Eddie Veder, esposte per troppo tempo ai fumi e alle ceneri dei roghi che minacciavano la capitale francese. “A tutti quelli che non vedevano l’ora di partecipare allo show di questa seria a Vienna, anche noi avremmo voluto farlo. Invece, a causa di circostanze estreme occorse durante il nostro ultimo show a Parigi (caldo, cenere e fumo causato dagli incendi), la gola del nostro cantante Ed Vedder è rimasta danneggiata”, hanno annunciato i Pearl Jam sui loro profili social a poche ore dallo show di Vienna.

Gigi D’Alessio in vacanza con Denise Esposito e il neonato/ Ma la meta è un ‘ricordo’ di Anna Tatangelo...

Eddie Vedder problemi alle corde vocali dopo il concerto di Parigi

Il frontman dei Pearl Jam si è fatto subito visitare, ma i medici hanno decretato lo stop temporaneo: “Ed si è fatto controllare dai medici e si è sottoposto ad un trattamento ma, per ora, le sue corde vocali non sono ancora guarite. Il tutto arriva con una tempistica orrenda, per tutti. Per quelli che lavorano duramente per organizzare gli spettacoli e per quelli che danno il loro tempo prezioso e le loro energie per parteciparvi”. La band non ha nascosto il proprio rammarico chiedendo umilmente scusa ai loro fan che avrebbero dovuto partecipare al concerto di Vienna: “Noi come band vogliamo porgere le nostre più sentite scuse e abbiamo cercato di trovare ogni opzione possibile per suonare. Ed vuole salire sul palco ma, purtroppo, al momento le corde vocali non sono disponibili. Ci dispiace profondamente”. I Pearl Jam avevano già dovuto annullare alcune date del loro tour statunitense quando Matt Cameron e Jeff Ament erano risultati positivi al Covid-19.

Bianca Atzei mamma dopo l'aborto/Esplode il gossip sulla gravidanza con Stefano Corti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pearl Jam (@pearljam)

LEGGI ANCHE:

Noemi "tornata magra con la psicoterapia"/ "Mio marito? Il più grande sostenitore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA