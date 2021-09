Peccati ad alta quota, Rai 1/ Trama e cast del film thriller di Sam Irvin

Scopriamo il cast di Peccati ad alta quota

Peccati ad alta quota va in onda oggi, sabato 21 settembre 2021, su Rai 1 a partire dalle 21.20. Si tratta di un film di genere thriller per la regia di Sam Irvin, in 29 anni di carriera ha diretto 13 film, i suoi ultimi lavori sono: La signora di Purity Falls, Amica per vendetta, Segreti di famiglia e Tra le pagine della pazzia. Il film è del 2020 conosciuto anche come Mile high escort -, è prodotto da Stargazer Films USA.

Nel cast abbiamo Chloe Carabasi nota per i suoi lavoro come 30 days to say goodbye, Cruel Intentions e Les Tuche 2. Nel ruolo di Paul c’è Adam Huss tra i suoi recenti lavori: Stai lontano da mia figlia, La mia parola contro la sua, Una relazione mortale e Paradox.

Peccati ad alta quota, la trama del film

Leggiamo la trama di Peccati ad alta quota. Lauren è un’assistente di volo, ma le sue mansioni non la gratificano molto visto che è l’ultima ad essere stata assunta nella compagnia. Incontra Hannah e diventano subito buone amiche, la donna prende a cuore le problematiche di Lauren, la introduce nei voli europei, dandole la possibilità di trascorrere molto tempo a contatto con passeggeri maschi affascinanti e facoltosi, disposti a pagare molto per ottenere il servizio che richiedono.

Lauren fa incontri importanti, si sente gratificata, è soddisfatta del suo nuovo lavoro. Le cose cambiano quando viene ritrovata assassinata una sua collega, la morte della giovane hostess destano in Lauren molti sospetti e fa nascere in lei dubbi e domande. Per scoprire la verità e capire come realmente sono andati i fatti, decide di indagare e nel fare le sue ricerche viene a conoscenza di informazioni pericolose che riguardano il proprietario della compagnia. Da quel momento la vita di Lauren è in pericolo, deve fuggire perché la prossima vittima potrebbe essere lei.

