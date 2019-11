Pecco Bagnaia, caduta dopo i box/ MotoGp, incredibile scivolone per il talento Ducati

Incredibile caduta per Pecco Bagnania durante la terza sessione di prove libere tenutesi stamane in vista del gran premio di Valencia delle MotoGp di domani, ultimo impegno della stagione 2019. Uno scivolone decisamente assurdo, visto che il 22enne pilota torinese, è caduto subito dopo l’uscita dalla corsia dei box. Non si sa bene cosa sia successo, visto che nessuna telecamera è riuscita ad inquadrare l’accaduto, fatto sta che dal replay della camera montata sulla moto di Miller, si vede appunto il giovane italiano a terra subito dopo la corsia di ingresso in pista. A spiegare l’accaduto è stato poi lo stesso Miller, che tornato ai box dopo aver visto il “ruzzolone”, ha mimato il gesto del manubrio che si piegava a sinistra: Pecco deve aver perso immediatamente aderenza, forse a causa delle gomme ancora fredde. Subito dopo la caduta choc, Bagnaia è rimasto per qualche minuto a terra, a causa di un dolore alla spalla, ma fortunatamente non sembrerebbe essere nulla di grave in quanto lo stesso centauro si é rialzato sulle sue gambe riuscendo poi a raggiungere i propri box.

PECCO BAGNAIA REDUCE DA UNA STAGIONE COMPLICATA

In base a quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, Bagnaia non avrebbe parlato con nessuno della dinamica dell’incidente, visto che sarebbe stato abbastanza spaventato, e probabilmente anche scocciato per l’accaduto. Il giovane pilota è stato comunque portato al centro medico per tutti gli accertamenti del caso, anche se, ripetiamo, lo stesso non sembrerebbe essersi ferito in maniera seria. Bagnaia è alla prima stagione in MotoGp, con il team della Ducati, Pramac Racing. Numerose le cadute collezionate nel corso di questa stagione (ben sei), ma anche un ottimo quarto posto durante il gran premio d’Australia, pur partendo dalla posizione numero quindici. In totale il giovane torinese ha collezionato 54 punti alla sua prima stagione in MotoGp.

