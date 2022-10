Pecco Bagnaia campione del Mondo MotoGp se…/ I risultati utili al GP Malesia

DOPO VALENTINO ROSSI, CON PECCO BAGNAIA UN ITALIANO POTREBBE TORNARE CAMPIONE DEL MONDO IN MOTOGP

Pecco Bagnaia campione del Mondo della MotoGp ormai è una concreta possibilità, grazie alla fantastica rimonta del pilota torinese della Ducati nei confronti di Fabio Quartararo, cominciata dal baratro di un -91 dopo il Sachsenring a metà giugno e coronata dal sorpasso di domenica scorsa a Phillip Island. Quando sarà ancora mattina in Italia, oggi domenica 23 ottobre sarà in programma il Gran Premio della Malesia 2022 sulla pista di Sepang, che potrebbe anche consacrare Pecco Bagnaia campione del Mondo MotoGp se… già, quali sono le combinazioni di risultati necessarie? Andiamo subito a scoprirlo!

Prima però dobbiamo precisare che Pecco Bagnaia campione del Mondo MotoGp sarebbe un risultato storico, a maggior ragione se arrivasse a Sepang proprio nel giorno dell’undicesimo anniversario della morte di Marco Simoncelli, che molti pensavano sarebbe stato il primo italiano iridato dopo Valentino Rossi. Il vuoto è durato più del previsto, così Bagnaia potrebbe spezzare il digiuno di titoli nella classe regina che per l’Italia dura dal 2009, anno ovviamente dell’ultimo titolo del Dottore, ma sarebbe anche il primo Mondiale Piloti MotoGp per la Ducati dai tempi di Casey Stoner, in questo caso l’anno di riferimento è il 2007.

PECCO BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO MOTOGP SE… I RISULTATI UTILI OGGI

Premesso questo, possiamo però adesso davvero andare a scoprire quali sono le combinazioni di risultati che permetterebbero già oggi a Pecco Bagnaia di essere campione del Mondo della MotoGp. Al momento ci sono 50 punti ancora da assegnare, quindi i piloti ancora in corsa sono Fabio Quartararo (-14 da Bagnaia), Aleix Espargaro (-27) ed Enea Bastianini (-42). L’impresa più difficile è quella di Bastianini, che dovrebbe recuperare almeno 18 punti e quindi avrebbe bisogno di una vittoria con Pecco al massimo nono, oppure di un secondo posto con Bagnaia non meglio di quattordicesimo. Con questi piazzamenti nelle retrovie, però, Bagnaia non guadagnerebbe 11 punti su Quartararo, quindi sarebbe in ogni caso ancora in corsa pure il francese.

Dobbiamo allora fare i seguenti calcoli: Pecco Bagnaia per essere campione del Mondo deve guadagnare 11 punti su Quartararo e perderne al massimo 2 da Espargaro. Quindi: 1) se vince è a posto sullo spagnolo, ma il francese deve arrivare al massimo quarto; 2) con Pecco secondo, non deve vincere Espargaro e Quartararo deve chiudere al massimo settimo; 3) nel caso di un terzo posto di Bagnaia, serve un Quartararo fuori dai primi dieci e naturalmente Espargaro dietro l’italiano; 4) con Pecco quarto, la combinazione è Quartararo al massimo quattordicesimo e di nuovo Espargaro dietro Bagnaia; 5) infine, l’ultima possibilità è con Bagnaia quinto, Quartararo fuori dai punti ed Espargaro al massimo quarto.











