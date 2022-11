Pecco Bagnaia campione del Mondo MotoGp se…/ I risultati utili al GP Valencia

Pecco Bagnaia campione del Mondo della MotoGp è una possibilità che ha enormi possibilità di concretizzarsi oggi in occasione del GP Valencia 2022, ultimo atto della stagione, grazie alla fantastica rimonta del pilota torinese della Ducati nei confronti di Fabio Quartararo, cominciata dal baratro di un -91 dopo il Sachsenring a metà giugno e coronata dal sorpasso a Phillip Island e poi dall’ultieriore allungo generato dalla vittoria di due settimane fa a Sepang. Oggi pomeriggio, domenica 6 novembre, è quindi il momento che potrebbe riscrivere la storia se al termine del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022 sarà Pecco Bagnaia il campione del Mondo MotoGp e cioè se… quali sono le combinazioni di risultati necessarie? Andiamo subito a scoprirlo!

Prima però dobbiamo precisare che Pecco Bagnaia campione del Mondo MotoGp sarebbe davvero un risultato storico, oltre la retorica che spesso accompagna momenti come questo. Pecco infatti sarebbe il primo italiano iridato della classe regina MotoGp dopo Valentino Rossi, digiuno che dura dal 2009, anno ovviamente dell’ultimo titolo del Dottore, ma sarebbe anche il primo Mondiale Piloti MotoGp per la Ducati dai tempi di Casey Stoner: in questo caso l’anno di riferimento è il 2007. Se poi volessimo scoprire quando un pilota italiano ha vinto per l’ultima volta il Mondiale della classe regina (che era ancora la 500), ecco che siamo a una cifra tonda di enorme fascino: esattamente 50 anni fa, nel 1972, ci fu l’ultimo Mondiale della MV Agusta con in sella un certo Giacomo Agostini.

PECCO BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO MOTOGP SE… I RISULTATI UTILI

Premesso questo, possiamo però adesso davvero andare a scoprire quali sono le combinazioni di risultati che permetterebbero oggi a Pecco Bagnaia di essere campione del Mondo della MotoGp. Abbiamo allungato il preambolo con tanti numeri storici perché la situazione è molto semplice: Francesco Bagnaia ha ben 23 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo quando ne restano solamente 25 da assegnare. La prima conseguenza è che il pilota Yamaha sarà obbligato a vincere, perché solo la conquista di 25 punti concederebbe ancora speranze a Quartararo, che nemmeno con i 20 punti del secondo posto potrebbe colmare il gap.

D’altro canto, a Pecco Bagnaia per diventare campione del Mondo MotoGp basteranno appena 2 punti, cioè un semplice quattordicesimo posto, che sarebbe sufficiente ad annullare anche una vittoria di Quartararo perché a parità di punti conta il numero delle vittorie, che sarebbero 7-4 in favore di Bagnaia. Morale della favola, il francese avrà bisogno di due fatti già complicati da realizzare e che ancora più difficilmente andranno a braccetto: infatti Bagnaia sarà campione del Mondo in ogni caso arrivando nei primi quattordici posti oppure senza vittoria del rivale, quindi solo un successo di Quartararo unito a un piazzamento per Bagnaia pari o peggiore del quindicesimo posto genererebbe il clamoroso ribaltone al vertice del Mondiale MotoGp.











