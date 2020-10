Pechè non c’è Alessia Marcuzzi, ha il coronavirus?/ “Salta Le Iene a poche ore dalla diretta”

Un altro volto molto noto della televisione italiana sarebbe stato contagiato dal coronavirus. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, Alessia Marcuzzi sarebbe risultata positiva. La conduttrice, che da ieri non posta nulla sul suo profilo Instagram, pare sarà dunque assente al nuovo appuntamento de Le Iene. Libero e Dagospia fanno sapere che “L’indiscrezione è piovuta in serata, intorno alle 18: Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus. Il tutto a poche ore dalla diretta su Italia 1 della puntata de Le Iene di martedì 13 ottobre, dove la Marcuzzi è chiamata a condurre.” si legge. Viene però sottolineato che, al momento, non è ancora arrivata la conferma dai canali ufficiali della conduttrice oltre che del programma di Italia 1.

“Alessia Marcuzzi positiva al covid”: i dettagli

“Una notizia che non ha ancora trovato conferma ufficiale: l’ufficio stampa del programma non ha confermato né smentito. Fonti di Libero, però, confermano la positività della conduttrice.” sottolinea infatti la fonte. Fatto sta che, qualora la notizia venga confermata, Le Iene rischierebbe di non andare in onda o, comunque, di dover correre ai ripari, trovando un sostituto a poche ore dalla diretta. La Marcuzzi intanto rimane in silenzio: la conduttrice non ha ancora smentito la notizia della sua positività al Covid, cosa che potrebbe risultare come una conferma alla notizia ormai divenuta già virale. Non ci resta che vedere cosa accadrà nelle prossime ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA