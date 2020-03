Pechino Express 2020, 4a puntata/ Concorrenti, eliminati e diretta: ultima tappa in Thailandia

Martedì 3 marzo, in prima serata su Raidue, va in onda la quarta puntata di Pechino Express 2020 con Costantino Della Gherardesca, al timone dell’adventure game per il settimo anno consecutivo, pronto a raccontare le avventure delle coppie in gara. La grande protagonista di questa sera sarà Bangkok, la capitale della Thailandia, che le coppie dei concorrenti dovranno raggiungere in quella che è l’ultima tappa in terra thailandese. Dopo l’eliminazione dei Palermitani, le coppie protagoniste della quarta ed ultima tappa in Thailandia saranno: i Sopravissuti formata da Vera Gemma e Gennaro Lillio, le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) ed i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

PECHINO EXPRESS 2020, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO: LA QUARTA TAPPA A BANGKOK

I viaggiatori si muoveranno per le strade di Bangkok partendo partendo dal tempio di Wat Suthat Thepwararam. Al Checkout, i Wedding Planner, vincitori della terza tappa, riceveranno da Costantino Della Gherardesca la famosa busta nera dando il via alla prima missione della quarta tappa. I viaggiatori gireranno per Chinatown e raggiungeranno i banchi del mercato dei fiori di Yodpiman dove tra corse perdifiato, ricerca di un passaggio gratuito e qualche chiacchiera con gli abitanti del posto da cui sarà difficile farsi capire, le coppie dei concorrenti cercheranno di raggiungere il primo traguardo della serata per poter partecipare alla prova immunità. La coppia vincitrice continuerà il suo percorso direttamente in Cina dove le coppie hanno affrontato diverse tappe prima dell’emergenza coronicavirus. Le altre coppie, invece, dovranno raggiungere la meta finale della quarta tappa che è il tempio di Wat Benchamabophit. Anche questa sera, infine, due coppie saranno a rischio eliminazione e solo la busta nera svelerà se la tappa sarà o meno eliminatoria.

COME VEDERE IN STREAMING PERCHINO EXPRESS 2020

Pechino Express 2020 può essere seguito sia in diretta televisiva, ogni martedì su Raidue che in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per ogni dipositivo. La diretta streaming comincia contemporaneamente a quella televisiva. L’adventure game, inoltre, può essere seguito anche sui socia, su Twitter, su Facebook e su Instagram dove è possibile commentare l’avventura delle coppie concorrenti e rivedere i momenti più divertenti di ogni tappa.



