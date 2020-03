Pechino Express 2020, 6a puntata/ Concorrenti, eliminati e diretta: prova vantaggio a Baisha

ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA PECHINO EXPRESS 2020

Martedì 17 marzo, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Pechino Express 2020. Costantino Della Gherardesca condurrà la sesta puntata dell’adventure-game con i viaggiatori ancora in Cina. Le puntate di Pechino sono state registrate prima dell’emergenza coronavirus e, Costantino, su Instagram, ricorda l’appuntamento odierno ai fans promettendo una serata di svago e divertimento. “Vi prometto che sarà estremamente divertente, e spero che riuscirà a distrarvi e farvi sorridere”, scrive su Instagram il conduttore che svela cosa accadrà tra le coppie, pronte a firmare nuove alleanze per accedere alla tappa successiva. “Ovviamente le coppie sono agguerrite, e se seguirete attentamente la puntata incomincerete a notare delle nuove dinamiche di alleanze e rivalità che quei furboni dei viaggiatori stanno cercando di far passare inosservate”, scrive ancora Della Gherardesca.

LE COPPIE DI ANCORA IN GIOCO A PECHINO EXPRESS

Sono sei le coppie che si sfideranno nella sesta tappa di Pechino Express 2020 dopo la scorsa puntata che si è rivelata non eliminatoria dando ai Sopravvissuti la possibilità di continuare a viaggiare tra i luoghi incontaminati della Cina. Costantino Della Gherardesca, così, racconterà le avventure delle sei coppie che si sfideranno questa sera: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Cosa accadrà? Il conduttore ha anticipato che alcune coppie daranno vita ad alleanze impensabili con un unico obiettivo: conquistare la settima tappa.

LA SECONDA TAPPA IN CINA

La sesta tappa di Pechino Express 2020 prenderà il via da Kaili e arriveranno a Longsheng. A metà percorso, nel villaggio di Baisha, nello Yunnan, le coppie affronteranno la Prova Vantaggio. Durante il viaggio, le sei coppie in gara conosceranno i cinesi dell’etnia Miao, i cui costumi tradizionali sono spettacolari. Assisteranno, inoltre, a spettacoli di canti e danze tradizionali che lasceranno senza fiato i viaggiatori. Non mancheranno gli ostacoli da superare e le rivalità tra le varie coppie, disposte a tutto pur di conquistare la settima tappa. Come sempre, Pechino Express 2020 va in onda su Raidue e in diretta streaming su su Raiplay.



