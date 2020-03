Pechino Express 2020, 7a puntata/ Coppie, eliminati e diretta: ultima tappa in Cina

Anticipazioni Pechino Express 2020 puntata 24 marzo

Martedì 24 marzo, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Pechino Express 2020. Costantino Della Gherardesca racconta le avventure della cinque coppie ancora in gara nella settima tappa dell’adventure game di Raidue. Quella di questa sera è l’ultima tappa in Cina. Dalla settimana scorsa, i viaggiatori cominceranno l’esplorazione della Corea del Sud. Per riuscire ad arrivarci, perà, le coppie in gara dovranno affrontare nuove ed incredibile sfide cercando di superare anche i propri limiti. In gara ci sono ancora: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Ultima tappa in Cina per Pechino Express

Per la settima tappa di Pechino Express 2020, le cinque coppie in gara dovranno percorrere 384 chilometri partendo da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi. Si tratta di una provincia autonoma formata da tanti piccoli villaggi di pescatori e agricoltori le cui tradizioni sono ancora quelle antiche. In questo villaggio, il tempo sembra essersi fermato e i viaggiatori avranno modo di conoscere le vite di questa popolazione per poi raggiungere Wuzhou. La tappa intermedia della settima puntata sarà a Yangshouo, dove due coppie si sfideranno nella Prova Vantaggio. L’obiettivo dei viaggiatori sarà raggiungere la Corea del Sud: per farlo dovranno anche trovare passaggi e ospitalità per la donna contando solo sulla gentilezza degli abitanti del posto.

Le Collegiali e Mamma e Figlia a rischio eliminazione?

Delle cinque coppie ancora in gara, chi sarà a rischio eliminazione? Il pubblico conta su Mamma e Figlia e sulle Collegiali. Soleil Sorge e la madre hanno già rischiato di essere eliminate due volte. Il loro percorso è stato caratterizzato dalle continue discussioni tra loro, ma anche dai contrasti con le altre coppie. Le collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni sembravano aver trovato un equilibrio, ma questa sera torneranno a discutere e la loro permanenza nell’adventure game potrebbe essere serimanete in pericolo. Dovrebbero conquistare la Corea del Sud senza problemi i Wedding Planner, le Top e i Gladiatori.



