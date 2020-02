Pechino Express 2020/ Concorrenti, coppie e diretta: partenza dall’Isola del Buddha d’oro

PECHINO EXPRESS PRIMA PUNTATA 11 FEBBRAIO 2020

Martedì 11 febbraio, in prima serata su Raidue, parte l’ottava edizione di Pechino Express, l’adventure game che, anche quest’anno, sarà condotto da Costantino Della Gherardesca che, nel corso di 10 puntate, accompagnerà i telespettatori in un viaggio lungo 7000 km. Pechino Express 2020 si svolgerà in Oriente dove i viaggiatori attraverseranno le diverse stagioni del continente asiatico passando dall’estate della Thailandia, alla primavera della Cina fino ad arrivare all’inverno della Corea del Sud. Le coppie viaggiatrici dovranno cercare un mezzo di trasporto per raggiungere le varie tappe del viaggio e una casa in cui trascorrere la notte. L’avventura è stata registrata lo scorso autunno per un totale di 37 giorni. Le coppie si sposteranno da una tappa all’altra contando solo sulla propria resistenza fisica e sulla generosità degli abitanti dei luoghi visitati avendo a disposizione solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale.

CONCORRENTI PECHINO EXPRESS 2020: LE COPPIE

Le coppie dei viaggiatori di Pechino Express 2020 sono 10. Tutti i concorrenti sono molto diversi tra loro e hanno accettato la sfida dell’adventure game per vivere un’esperienza univa e irripetibile. Durante la prima puntata, Costantino Della Gheradesca presenterà ufficialmente tutti i viaggiatori. Ecco le coppie: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), Padre e Figlia (Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Il viaggio di Pechino Express 2020 partirà dall’isola incontaminata di Ko Phra Thong in Thailandia, conosciuta anche come l’isola del Buddha d’oro, così chiamata perchè si narra che, in qualche posto, sia seppellita una statua di Budda. Il percorso è lungo complessivamente 277 km. I viaggiatori attraverseranno la foresta vergine di Khao Sok, arriveranno nel Thamma Park dove si svolgerà la prima prova immunità e giungeranno alla meta della prima puntata fissata a Surat Thani. Qui, Costantino Della Gherardesca svelerà l’ordine di arrivo delle coppie e le ultime due saranno a rischio eliminazione. La coppia vincitrice della prova immunità indicherà la coppia che intenderà eliminare. Tuttavia, solo la busta nera svelerà se la tappa sarà eliminatoria o meno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA