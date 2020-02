Pechino Express 2020/ Concorrenti, coppie e diretta: si riparte da Surat Thani

PECHINO EXPRESS 2020, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

E’ tutto pronto per la seconda puntata di Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente: questa sera, martedì 18 febbraio, alle 21.20 su Rai 2 il secondo appuntamento con l’ottava edizione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca. La prima puntata è stata a dir poco avvincente (clicca qui per le pagelle) ed è stata registrata la prima eliminazione: a lasciare la gara è stata la coppia Padre e Figlia composta da Marco Berry e Ludovica Marchisio. Paesaggi mozzafiato, avventure on the road, colpi di scena e, soprattutto, grandi emozioni: la competizione è accesissima e anche nell’appuntamento di questa sera non mancheranno gioie e dolori, adrenalina e sconforto. A vincere la prima tappa di Pechino Express 2020 è stata la coppia dei Gladiatori, composta da Max Giusti e Marco Mazzocchi seguita da Wedding Planner, Top, Collegiali, Figlie d’Arte, Inseparabili.. A rischio eliminazione la coppia di Padre e Figlia e quella dei Palermitani, questi ultimi sono stati salvati dai trionfatori della prima battaglia…

CONCORRENTI PECHINO EXPRESS 2020: LE COPPIE

Come dicevamo, le coppie rimaste in gara a Pechino Express 2020 sono 9 dopo l’eliminazione del tandem Padre e Figlia (Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio). A contendersi la vittoria dello show prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia restano: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci, composto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) ed i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

I DETTAGLI DELLA SECONDA TAPPA

Dopo il botto della prima puntata, iniziata dall’isola incontaminata di Ko Phra Thong in Thailandia – anche nota come l’isola del Buddha d’oro – i concorrenti di Pechino Express 2020 si preparano a ripartire da Surat Thani: le coppie si trovano in uno dei più importanti porti della costa orientale del Paese asiatico, nonché porta di ingresso di alcune tra le più famose isole del golfo. I nove tandem in lizza per la vittoria finale dovranno fare un viaggio di ben 486 chilometri: la meta di destinazione è Hua Hin, località celebre per le sue spiagge e per la sua meravigliosa atmosfera. Ma non solo: i concorrenti passeranno anche per Wat Khao Chong Kaeo, un tempio buddista che vanta notorietà per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale. Insomma, se ne vedranno delle belle…



