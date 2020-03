Pechino Express 2020/ Eliminati i Sopravvissuti: nuove alleanze e due colpi di scena

Pechino Express 2020: coppie divise, nuove alleanze

La sesta puntata di Pechino Express 2020 ha riservato al pubblico di Rai 2 tantissime sorprese. Costantino Della Gherardesca è partito subito con un colpo basso per le coppie, svelando che nella prima fase di questa gara sarebbero state divise e mescolate. Ed ecco la nascita di accoppiamenti improbabili: Enzo Miccio va con Vera Gemma, Carolina Giannuzzi con Marco Mazzocchi, Max Giusti va con Nicole Rossi, Jennifer Poni invece finisce con Wendy Kay, Soleil Sorge è invece in coppia con Dayane Mello, infine Ema Kovac con Gennaro Lillio. Per un giorno intero le coppie hanno gareggiato così assortite ma si sono riunite al primo traguardo, quello utile a determinare le coppie partecipanti della prova vantaggio che viene conquistata dai Wedding Planner, Gladiatori, Collegiali e Sopravvissuti. Sono però i Gladiatori ad aggiudicarsi la sfida e il vantaggio che sarà per loro davvero determinante alla fine della sesta tappa.

Pechino Express 2020: le Collegiali trionfano a sorpresa, Wedding Planner secondi

La sesta gara di Pechino Express 2020 porta a galla alleanze inaspettate, come quella tra Soleil e Dayanel Mello, che riescono in coppia non solo a non litigare ma anche a fare amicizia. Dall’altra parte, tra Ema Kovac e Gennaro Lillio prende invece vita un feeling molto speciale. Purtroppo non ci sarà modo di approfondirlo, almeno non a Pechino Express 2020: la sesta tappa si conclude infatti con l’eliminazione dei Sopravvissuti, Vera Gemma e Gennaro. A trionfare sono, a gran sorpresa, non i Wedding Planner (che si classificano secondi), e neppure i Gladiatori (che scansano la possibile eliminazione solo grazie al vantaggio conquistato), bensì le Collegiali. Jennifer e Nicole trionfano sulle altre coppie e conquistano la settima tappa. Purtroppo sta a loro decidere la coppia eliminata tra Mamma e figlia e i Sopravvissuti e, essendo state molto aiutate dalle prime, decidono di eliminare Vera e Gennaro che sono ufficialmente fuori gara.



