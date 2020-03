Pechino Express 2020 eliminati/ Le collegiali vanno oltre litigi e tensioni

Pechino Express 2020, Gladiatori e Wedding Planner in difficoltà

La settima puntata di Pechino Express 2020 si dimostra sin da subito ricca di rivalità. La finale è sempre più vicina e le coppie rimaste in gara sentono tantissimo la competizione. C’è però qualcuno che in questo senso prevale sugli altri: Enzo Miccio. Il Wedding Planner è scatenato e lo dimostra sin da subito, mangiando il piccantissimo piatto della prima prova in un baleno, anche a costo di sentirsi male. Ma lo stesso destino toccherà poi a Marco Mazzocchi dei Gladiatori che, ospite in una casa ricca di donne, passerà la notte in bianco (e in bagno!). La gara però si fa particolarmente agguerrita e lo dimostrano le prove successive. Mentre Enzo Miccio è costantemente assillato dai dubbi, le Top e le Collegiali recuperano terreno, aggiudicandosi la prova vantaggio che viene vinta dalle due modelle. È qui che arriva l’inaspettato colpo basso: Ema e Dayane colpiscono proprio le due amiche Collegiali, assegnando loro la penalità.

Mamma e figlia le eliminate della settima puntata

“Gli equilibri stanno cambiando” commenta Costantino Della Gheradesca alla fine della prova vantaggio, che trova Wedding Planner e Gladiatori dietro a Top e Collegiali. Ma è davvero così? Intanto la gara riparte e le tensioni pure. A Pechino Express 2020 Mamma e Figlia continuano ad alternare liti a brevissimi momenti di serenità, ma lo stesso accade anche alle Collegiali che, dopo la penalità, si fanno travolgere (seppur per poco) dalla tensione, finendo per litigare. Tensioni che, tuttavia, non le distraggono dalla gara. Infatti, nonostante le molteplici difficoltà trovate e anche assegnate, Nicole e Jennifer conquistano per la seconda volta consecutiva la vittoria della tappa. Vincono, dunque, la settima puntata e si ritrovano nuovamente a scegliere chi salvare tra le ultime due coppie che, questa volta, sono Mamma e Figlia e i Gladiatori. La scelta ricade proprio su questi ultimi: i Gladiatori tornano in gara mentre Mamma e figlia sono a rischio eliminazione che viene infine confermata dalla busta nera di Costantino Della Gherardesca. Soleil Sorge e Wendy Kay lasciano definitivamente la gara di Pechino Express 2020 tra le lacrime.



