PECHINO EXPRESS 2020, PAGELLE 1a PUNTATA/ Bene Gladiatori, eliminati Padre e figlia

Pechino Express 2020: prima puntata, eliminati Padre e figlia

Sono I gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi, i vincitori della prima puntata di Pechino Express 2020, il reality show di Rai2 condotto da Costantino della Gherardesca che vede protagoniste 10 coppie di Vip in viaggio dalla Thailandia alla Corea del Sud passando per la Cina. Si tratta de Le collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), Le figlie d’arte (Asia Argento e Vera Gemma), I gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), I guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), Gli inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori), Mamma e figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), I palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), Le top (Dayane Mello ed Ema Kovac), I wedding planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi), Padre e figlia (Marco Berry e Ludovica Marchisio). Quest’ultima coppia è stata eliminata verso la fine, quando Giusti e Mazzocchi, in qualità di primi classificati, hanno avuto la possibilità di decidere delle loro sorti.

Le pagelle di Pechino Express 2020

Sono effettivamente Marco Berry e Ludovica Marchisio, Padre e figlia, i concorrenti peggiori della prima puntata del programma. La loro avventura a Pechino Express 2020 inizia nel peggiore dei modi; o, per meglio dire, non inizia affatto. Fin da subito, Marco e Ludovica sembrano più propensi a correre da soli che insieme. Ma è l’unione che fa la forza, e il loro fallimento n’è solo l’ennesima dimostrazione. Voto: 3. Disastrosa anche la prova delle Figlie d’arte, Asia Argento e Vera Gemma, che troppo spesso perdono le staffe (e non solo quelle, ma anche le diverse sfide). Voto: 2. A proposito di smarrimenti, Marco Mazzocchi de I gladiatori è quello che rischia di rimetterci di più. Il giornalista, infatti, “rimette” nel senso che vomita (tutta colpa di una zuppa di pesce thailandese troppo piccante), e rischia anche dover rinunciare al suo zaino per via di una dimenticanza. Max Giusti, se vogliamo, è ancora più debole: è il primo viaggio all’estero senza la sua famiglia, e il povero Max ha nostalgia di casa. Le sue lacrime per i figli Matteo e Margherita sono comunque il momento più carino e “reale” dello show. Voto: 6. Poco sportivo il comportamento di Soleil Sorge, che avrebbe fatto uno sgambetto alla coppia dei Guaglioni. Gennaro e Luciano non perdono l’occasione di rivalersi, assegnando loro un handicap: ok se è una sfida, ko se la intendono come vendetta. Voto: 6.

La classifica della prima puntata di Pechino Express

La classifica finale della prima puntata è la seguente: dall’alto, I gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), I wedding planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi), Top (Ema Kovac e Dayane Mello), Le collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), Le figlie d’arte (Asia Argento e Vera Gemma), Gli inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), I palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), Padre e figlia (Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio).



© RIPRODUZIONE RISERVATA