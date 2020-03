Pechino Express 2020, pagelle e eliminati/ Bugie e amicizie a rischio: Top e Gladiatori cambiano strategia

Pechino Express 2020, i momenti indimenticabili della quarta puntata

La quarta puntata di Pechino Express 2020 ha regalato al pubblico di Rai2 tanto divertimento. Lo show ha avuto inizio con una prova tutta dedicata ai selfie: le sette coppie rimaste in gara hanno dovuto cercare specifiche persone e fare con loro delle foto. Inutile dire che la coppia da subito in difficoltà è stata quella degli Inseparabili. Purtroppo la loro barba continua ad essere un problema, anche se hanno deciso di cambiare look e indossare addirittura una camicia! Senza grandi sorprese, la prima tappa vede primi e secondi rispettivamente I Gladiatori e i Wedding Planner. Sono loro a sfidarsi per la prova immunità che, oltre a dare loro un bonus, dà un accesso diretto alla Cina, prossimo paese della gara di Pechino Express 2020. La determinazione di Enzo Miccio è sorprendente e soprattutto travolgente e, grazie a questa, arriva la vittoria per I Wedding Planner che, dunque, conquistano il posto diretto in Cina, oltre che una serata di totale relax e lusso in Thailandia.

Pechino Express 2020, verso la Cina: le coppie non “giocano” più!

Se I Wedding Planner si rilassano e godono la vittoria, le sei coppie ancora in gara sono determinate a mettere da parte ogni tipo di amicizia pur di vincere. Lo dimostrano le Top che ignorano le richieste delle amiche Collegiali per paura di perdere il posto trovato per la notte. Ma lo dimostrano anche i Sopravvissuti che, più di tutti, sentono la tensione. Questo porta ad un battibecco di Vera Gemma con i Gladiatori quando si parla di passaggi: “Io non riesco a vivere questo buonismo. Un passaggio ad altri non lo darei mai!” , ammette la donna. Ma l’ostacolo più grande di questa tappa per tutte le coppie in gara è stata sicuramente la prova della blatta: mangiare il grosso insetto risulta per tutti una cosa impensabile. Soleil scoppia in lacrime, Max Giusti quasi vomita, Gennaro Lillio finisce in crisi così come la collegiale Jennifer. Tuttavia alla fine tutti riescono a mandarla giù. Sono però le Top le migliori tra le sei coppie e, insieme agli immuni Wedding Planner, volano diretti in Cina. Eliminati invece Gli Inseparabili. Una tappa, questa, che ha messo in evidenza la voglia di tutti di vincere anche se questo significa mentire alle altre coppie. Dal buonismo ai finti gesti di amicizia: la gara sta decisamente cambiando!

© RIPRODUZIONE RISERVATA