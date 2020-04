Pechino Express 2020, pagelle/ Enzo Miccio vincitore morale ma Le Collegiali non sbagliano nulla……

Pubblicità

La finale di Pechino Express 2020 finisce con la commozione de Le Collegiali, che vincono l’ottava edizione del game adventure di Raidue. Una stagione intensa e ricca di colori, emozioni e colpi di scena: Nicole Rossi e Jennifer Poni sono cresciute puntata dopo puntata, senza mai fare un passo indietro. Corrette e lucide, forse un po’ ingenue, ma spesso lungimiranti. La loro freschezza ha giocato brutti scherzi alla coppia favorita dei Wedding Planner che si è dovuta accontentare del secondo posto. E in queste pagelle finali, paradossalmente, i voti più alti vanno proprio a loro: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi si sono calati in questa avventura mostrando un forte e sano spirito competitivo. Sono stati sportivi, uniti e sensibili. Alla fine lo “spietato” Miccio ha accettato la sconfitta, definendola semplicemente una “non vittoria”.

Pagelle Pechino Express 2020: spirito da ragazzini per Enzo e Carolina, Le Collegiali non sbagliano quasi niente

Voto 8,5 alla coppia dei Wedding Planner, che ha saputo mettersi in gioco dall’inizio alla fine con uno spirito sfrontato, ma anche con la voglia bruciante di viversi e vincere una sfida lunghissima. Il percorso tortuoso non ha minato il loro approccio avventuroso, né le capacità di districarsi in contesti differenti. Le Collegiali, invece, in silenzio e con gran concretezza, si sono rivelate pratiche e affidabili. Le loro intuizioni, specialmente nella finale, le hanno premiate. Al contrario di Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi non si sono lasciate prendere dal nervosismo, anche se in alcune fasi del gioco hanno dovuto fare i conti con un po’ d’ansia da finale. Tutto nella norma se si considera l’importanza della puntata. Voto inevitabilmente alto per le due studentesse del collegio, mentalmente e umanamente aperte ad un’avventura intensa e fuori dagli schemi come quella di Pechino Express: voto 8.

Le Top oltre ogni aspettativa ma la retorica…

Le Top chiudono Pechino Express 2020 al terzo posto in classifica. Un piazzamento ottimo se si considera che all’inizio del reality, Dayane Mello ed Eva Kovac non erano di certo tra le favorite. Belle quanto brave si potrebbe dire, visto che hanno dato del filo da torcere alle altre due coppie finaliste. Hanno perso per un soffio contro Le Collegiali e I Wedding Planner, confermandosi un duo allenato, unito e soprattutto temibile. Peccato per il discorso un po’ scontato a fine puntata, con una sorta di monologo prevedibile sul tema della bellezza e sulla forza delle donne. Che delle ragazze potessero arrivare in finale e vincere Pechino Express 2020, come accaduto tra l’altro, non era di certo un’ipotesi remota o impensabile. Voto 7,5.



