Pechino Express 2020, semifinalisti/ Enzo Miccio verso la vittoria, le Top al limite!

L’ultima puntata ‘cinese’ di Pechino Express 2020 regala molte sorprese al pubblico di Rai2. La rivalità è ormai alle stelle e, inutile dirlo, Enzo Miccio è come sempre il più agguerrito. La gara dei Wedding Planner inizia però a rilento: la coppia finisce infatti per essere truffata ad un cinese che intasca i soldi ma non li accompagna a destinazione. Questo dà vantaggio agli altri ma soprattutto alle Collegiali che conquistano la prima posizione e la prova vantaggio nella prima parte della gara, confermandosi tra le coppie da battere. Partono invece sottotono le Top, tra le quali non mancano scaramucce. E infatti sono proprio Ema Kovac e Dayane Mello le uniche a non conquistare la prova vantaggio. Sono infatti Collegiali, Gladiatori e Wedding Planner a gareggiare per il bonus finale e sono poi Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi ad aggiudicarselo.

Pechino Express 2020: tutte le coppie in semifinale, ma i Wedding Planner volano!

I Wedding Planner ne approfittano per mettere in difficoltà le Collegiali e assegnare loro una penalità e rallentare la loro corsa verso la Corea. Una mossa che avrà pesanti ripercussioni sulla coppia che non solo arriverà ultima ma con tanto di penalità ancora sulle spalle. Tra grattacieli e tecnologia, l’ottava tappa giunge al termine non senza liti ma con il desiderio comune di giungere in Corea e ottenere un posto alla semifinale. Tocca dunque a Costantino Della Gherardesca svelare la classifica finale. I primi e quindi vincitori della tappa sono ancora una volta i Wedding Planner, seguiti al secondo posto dalle Top. A rischio eliminazione finiscono i Gladiatori, poi salvati dai Wedding Planner, e le Collegiali. Il destino delle due giovani è nelle mani della busta nera che svela che l’ottava tappa è non eliminatoria. Ciò vuol dire che anche le Collegiali volano in Corea assieme a tutte le altre coppie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA