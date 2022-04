Pechino Express 2022, 5a puntata/ Diretta ed eliminati: Enzo Miccio conduttore…

Anticipazioni Pechino Express 2022, e diretta quinta puntata

Pechino Express 2022 torna in onda oggi, giovedì 7 aprile, su Sky e in streaming su NOW, con la quinta puntata in cui le sette coppie in gara arriveranno in Uzbekistan per scoprire le bellezze naturali e artistiche di quei luoghi. La puntata in onda questa sera sarà molto particolare. A raccontare le avventure dei viaggiatori non ci sarà Costantino Della Gherardesca. Dopo essersi infortunato, Costantino ha deciso di lasciare il testimone ad uno dei concorrenti più amati della storia di Pechino Express ovvero Enzo Miccio.

“Inizia Pechino Express. io, per ora, me lo godrò da casa. Enzo, pensaci tu a quei rammoliti”: inizierà così la quinta puntata di Pechino Express 2022 con il passaggio di testimone tra Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, pronto a bacchettare le sette coppie ancora in gara e che, questa sera, dovranno affrontare varie sfide per raggiungere il traguardo finale.

Pechino Express 2022: alla scoperta delle terre dell’Uzbekistan

Quella di questa sera sarà la prima tappa in Uzbekistan per le coppie di Pechino Express 2022. I viaggiatori andranno alla scoperta di terre inesplorate potendo contare solo sull’ospitalità della gente che incontreranno. La tappa di questa sera partirà dalla fortezza Ayaz Qala nel deserto di Kyzylkum, fino a Khiva dove le coppie affronteranno la prima prova vantaggio della stagione.

Nel corso dei chilometri che percorreranno questa sera, le coppie impareranno a conoscere anche il cibo locale che assaggeranno spostandosi da un posto all’altro. Attraverso auto, treni, e mezzi di trasporto occasionali, le coppie proveranno ad arrivare a alla Kuhna Ark Citadel. sperando di non conquistare l’ultima posizione. Questa di questa sera sarà una tappa eliminatoria? Lo scopriremo solo al termine della puntata.

Le coppie in gara di Pechino Express 2022

Quali coppie avranno la possibilità di conoscere le bellezze delle terre dell’Uzbekistan? Dopo l’eliminazione della coppia “Padre e Figlio“ formata da Ciro e Giovambattista Ferrara, le sette coppie in gara che si sfideranno nel corso della quinta puntata di Pechino Express 2022 sono:

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia“. Quale coppia sarà la vincitrice? E quale sarà eliminata?

