Pechino Express 2022, 6a puntata/ Diretta ed eliminati: la prova dei tappeti

Pechino Express 2022: anticipazioni e diretta sesta puntata 14 aprile

Giovedì 14 aprile, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, torna l’imperdibile appuntamento con Pechino Express 2022. Le coppie ancora in gara hanno ormai superato il giro di boa. La tappa di questa sera permetterà alle coppie che riusciranno ad evitare l’eliminazione di approdare in Giordania la prossima settimana. Al timone della sesta puntata dell’adventure game, anche questa sera, ci sarà Enzo Miccio, chiamato a sostituire Costantino Della Gherardesca alle prese con un infortunio.

La sesta tappa di Pechino Express 2022 metterà a dura prova l’equilibrio delle coppie che, nel corso dei vari chilometri che dovranno percorrere prima di raggiungere il traguardo finale, dovranno affrontare sfide ardue che metteranno alla prova anche la complicità dei componenti delle single coppie.

Le prove della sesta puntata di Pechino Express 2022

Cosa accadrà nella sesta puntata di Pechino Express 2022? La tappe partirà da Bukhara, Uzbekistan. Si tratta di una tappa fondamentale della Via della Seta che le coppie percorreranno per scoprire luoghi e tradizioni di un territorio antichissimo che regalarà grandi emozioni ai concorrenti che, nel corso del percorso, incontreranno la gente del luogo a cui chiedere passaggi e ospitalità contando solo sulla propria simpatia.

La sesta tappa di Pechino, inoltre, prevede una serie di prove che le coppie in gara dovranno affrontare come quella della produzione dei tappeti e una serie di giochi tradizionali. Le coppie, poi, raggiungeranno Samarcanda che, per secoli, è stato il territorio più ricco dell’Asia centrale. Le coppie, infine, raggiungeranno la capitale Tashkent.

Le coppie in gara a Pechino Express 2022

In attesa di scoprire se la sesta tappa di Pechino Express 2022 sarà eliminatoria o meno, questa sera, saranno sei le coppie che si ritroveranno a percorrere i vari chilometri affrontando prove anche abbastanza ardue. In gara, sotto la guida di Enzo Miccio, si sfideranno:

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio "I Fidanzatini", Victoria Cabello e Paride Vitale "I Pazzeschi", Fru e Aurora Leone "Gli Sciacalli", Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile", Bugo e Cristian Dondi "Gli Indipendenti" e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Mamma e Figlia". Quale coppia dovrà dire addio a Pechino Express rinunciando alla Giordania, prossima tappa dell'indimentcabile viaggio?











