Pechino Express 2022, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: nel deserto di Wadi Rum…

Pechino Express 2022, anticipazioni e diretta settima puntata 21 aprile

Giovedì 21 aprile, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, torna l’appuntamento con Pechino Express 2022. Quella in onda oggi è la settima tappa di un viaggio straordinario che, questa sera, porterà le coppie ancora in gara in Giordania e che le porterà alla scoperta di luoghi di straordinaria bellezza. Guidati ancora da Enzo Miccio, le coppie affrontano una nuova tappa di un viaggio alla scoperta delle bellezze che si affacciano sul Mar Rosso.

Questa sera, le coppie in gara affronteranno prove sempre più complicate e scopriranno non solo le bellezze artistiche dei luoghi, ma anche le speracilità culinarie. Tutti i concorrenti, per raggiungere il traguardo finale, dovranno contare sulla disponibilità degli abitanti che li ospiteranno e li accompagneranno nei luoghi prestabiliti a bordo di auto, autobus, camion e così via.

Le prove della settima puntata di Pechino Express 2022

La settima tappa di Pechino Express 2022 partirà dal Mar Rosso dove le coppie resteranno incantati di fronte al panorama mozzafiato formato da uno scenario pieno di coralli e numerose specie di pesci. Le coppie, poi, dovranno affrontare un’estenuante prova vantaggio che si svolgerà nel deserto di Wadi Rum. Un luogo suggestivo, affascinante, ma anche difficile da affrontare e che metterà a dura prova la resistenza fisica dei viaggiatori.

Il viaggio, poi, continuerà e porterà le coppie a chiedere numerosi passaggi per raggiungere il traguardo finale della settima tappa fissata a Petra, sito archeologico della Giordania che viene solitamente raggiunto a piedi o a cavallo ed è tra le Sette meraviglie del mondo moderno.

Le coppie della settima puntata di Pechino Express 2022

Dopo l’eliminazione dei fidanzatini Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, questa sera, le coppie che affronteranno la nuova tappa di Pechino Express 2022, saranno: Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia.

Il traguardo finale si avvicina e le coppie sono sempre più agguerrite. Tutti i concorrenti sono decisi a raggiungere il traguardo finale di questa sera prima di tutti gli altri per evitare di rischiare l’eliminazione. Chi sarà, dunque, la coppia che dovrà abbandonare il viaggio di Pechino Express? Lo scopriremo questa sera.

