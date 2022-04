Pechino Express 2022, 8a puntata/ Diretta, eliminati: Italia-Brasile batte Sciacalli!

Diretta Pechino Express 2022: commento live ottava puntata 28 aprile 2022

Dopo la notte, le coppie ripartono. Alcuni concorrenti si fanno aiutare dalle persone da cui hanno passato la notte. “Vi voglio solamente dire che le prime due coppie che si qualificano parteciperanno alla prova vantaggio”, dice Enzo Miccio quando le coppie arrivano. Gli Sciacalli arrivano primi mentre seconde sono Italia-Brasile. All’interno di una roccaforte. “Abbiamo nascosto dei pezzi di un puzzle tridimensionale, dovete portarli fuori e ricostruire l’immagine. I pezzi sono 16 ma ne abbiamo nascosti di più” rivela il conduttore. All’interno delle segrete del castello, le coppie si sfidano per trovare i pezzi e poi per ricostruire con i pezzi la forma… La sfida la vince Italia-Brasile, nonostante gli Sciacalli fossero in vantaggio! La coppia di Helena e Nikita assegna poi il malus proprio a Fru e Aurora!

Pechino Express 2022: asini e…

In partenza da Petra, ogni coppia è chiamata a scegliere un asino in ordine di arrivo nella scorsa puntata. La prima coppia a scegliere è quella vincitrice della scorsa tappa, ovvero Gli Sciacalli, Fru e Aurora Leone. I due optano per Bella. Quando Enzo Miccio svela la classifica di partenza, in base ai nomi, la prima a partire è proprio Bella, dunque la coppia dei vincitori. Nella strada, alcune coppie si perdono: tra queste proprio quella degli Sciacalli. Mamma e Figlia e Italia-Brasile arrivano per primi e trovano un passaggio. Successivamente arrivano Gli Indipendenti, con un autostop fortunato, mentre gli Sciacalli e I Pazzeschi rimangono indietro. Mentre le coppie sono in viaggio, arriva la chiamata di Enzo Miccio: devono abbandonare le auto in cui sono per cercare una sistemazione per la notte. Italia-Brasile trova sistemazione presso una famiglia numerosa, con sei figli maschi. Nikita ed Helena si emozionano, vista la grande ospitalità della famiglia.

Pechino Express 2022: si parte!

Comincia l’ottava puntata di Pechino Express 2022. La tappa della scorsa settimana è stata vinta dagli “Sciacalli” che hanno scelto di eliminare “Italia-Brasile” ma la busta nera ha dato il suo verdetto, rendendo la puntata non eliminatoria. Nikita ed Helena sono dunque regolarmente in gara, a Petra. Le coppie ancora in gara sono cinque: Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”. Oggi, verso Amman, chi riuscirò ad accedere alla semifinale?

Pechino Express 2022, anticipazioni ottava puntata

Questa sera, giovedì 28 aprile, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – va in onda l'ottava puntata di "Pechino Express 2022", sulla Rotta dei Sultani, condotta da Enzo Miccio che ha preso il posto di Costantino Della Gherardesca, infortunatosi durante le riprese. Settimana scorsa la settima tappa è stata vinta dagli "Sciacalli" che hanno scelto le temutissime "Italia-Brasile" per lasciare il programma: ma la busta nera ha reso la puntata non eliminatoria e quindi Nikita ed Helena saranno regolarmente alla partenza dell'ottava tappa, a Petra. Sono ancora cinque le coppie rimaste in gara: Victoria Cabello e Paride Vitale "I Pazzeschi", Fru e Aurora Leone "Gli Sciacalli", Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile", Bugo e Cristian Dondi "Gli Indipendenti" e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Mamma e Figlia". Chi di loro accederà alla semifinale di "Pechino Express"?

Nuove prove per i concorrenti di Pechino Express 2022

L’ottava tappa di “Pechino Express 2022” è l’ultima in Giordania, poi si arriverà negli Emirati Arabi. Le cinque coppie partiranno da Petra e viaggeranno per 287 km. La prima tappa sarà Kerak e la sua Roccaforte, una struttura crociata che si sviluppa su sette livelli. Qui, in questo labirinto di cunicoli e corridoi, le prime due coppie due coppie arrivate a destinazione si sfideranno nella prova vantaggio. Il viaggio proseguirà verso Amman, la capitale della Giordania. Arrivati a destinazione sarà l’immancabile busta nera, custodita per tutta la tappa dagli Sciacalli, vincitori della scorsa puntata, a decretare l’eliminazione o meno degli ultimi due arrivati. Chi volerà verso gli Emirati Arabi e la semifinale di “Pechino Express 2022”? Ricordiamo che la coppia arrivata per prima contribuirà come sempre al montepremi finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.











