Pechino Express 2022, 9a puntata/ Diretta ed eliminati: alla conquista di Dubai

Pechino Express 2022, anticipazioni e diretta nona puntata

Giovedì 5 maggio, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, torna l’appuntamento con Pechino Express 2022. Quella in onda questa sera è la nona e penultima tappa di un viaggio straordinario che ha portato i viaggiatori a scoprire posti di una bellezza straordinaria. Le coppie ancora in gara, questa sera, saranno guidate da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio in una tappa che sarà lunga ben 493 km. Non mancheranno sfide ardue da superare con un unico obiettivo per le quattro coppie di viaggiatori in gara ovvero conquistare la finalissima di Dubai.

Come sempre, anche nel corso della nona tappa, tutti i viaggiatori saranno messi a dura prova sia dal punto di vista fisico che mentale. Per riuscire a raggiungere il traguardo finale e, successivamente, strappare il biglietto per la decima ed ultima tappa, dovranno contare anche sull’aiuto degli abitanti del luogo. Quali luoghi, dunque, visiteranno nel corso della nona tappa?

I luoghi della nonna tappa di Pechino Express 2022

I concorrenti di Pechino Express 2022 cominceranno la nona tappa partendo da Ras Al Khaimah per raggiungere Abu Dhabi. Durante il percorso, i concorrenti affronteranno una prova mozzafiato a Jebel Jais, la montagna più alta degli Emirati Arabi. Inoltre, faranno tappa presso il villaggio fantasma di Al Madam, Si tratta di un luogo ormai totalmente abbandonato e ricoperto da sabbia. Qui dovranno affrontare un’ulteriore sfida che li metterà nuovamente alla prova sia fisicamente che mentalmente. Inoltre saranno alle prese con i dromedari di Al Ain Oasis, visiteranno il National Park vicino all’Eastern Mangroves Promenade e si divertiranno partecipando ad una partita di calcio sulla spiaggia di Abu Dhabi.

Non mancheranno, poi, le occasioni per scoprire anche le specialità gastronomiche dei luoghi che saranno offerte anche dagli abitanti dei villaggi e delle città in cui si fermeranno e in cui dovranno trovare anche una sistemazione per la notte.

Le coppie di Pechino Express 2022

Sono quattro le coppie che, questa sera, si sfideranno per riuscire a conquistare l’accesso alla decima ed ultima tappa di Pechino Express 2022. Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia” sono le quattro coppie ancora in gara.

Dopo aver percorso i 493 km previsti per la nona tappa, sarà la busta nera, custodita dalla coppia Italia-Brasile a decretare se una o due coppie saranno eliminate. Quali coppie, dunque, accederanno alla tappa finale?











