Pechino Express 2022: date, chi sono i concorrenti e luoghi/ Novità e anticipazioni

Ci siamo: una nuova edizione di Pechino Express 2022 è pronta a cominciare! Dopo le otto stagioni andate in onda su Rai 2, il noto programma di viaggi e avventure passa su Sky, con la nona edizione che sarà visibile proprio sulla Pay tv. Il reality quest’anno sarà dedicato alla “Rotta dei Sultani”. Alla conduzione ci sarà come sempre Costantino della Gherardesca, ormai storico volto del programma. La data d’inizio è fissata per giovedì 10 marzo e le puntate sono dieci: saranno visibili in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now.

Cast Pechino Express 2022: coppie e concorrenti in gara

Come sempre, a partecipare a Pechino Express 2022 saranno 10 coppie di concorrenti. Protagonisti del viaggio tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, con finale a Dubai, saranno: Alex Schwazer e Bruno Fabbri, “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara, “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini, “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

Pechino Express 2022 torna dopo due anni: tutte le novità e curiosità

Pechino Express 2022 torna dopo due anni, dopo lo stop del 2020. Dai dati forniti dalla produzione Sky Original, per la trasmissione realizzata da Banijay Italia, emerge che sono stati percorsi oltre 7 mila chilometri durante 37 giorni di riprese, portate avanti lo scorso autunno. In totale parliamo di 3.500 ore di riprese e 13 mila ore di montaggio. La troupe che ha seguito i concorrenti è stata di 120 persone ha usato 20 telecamere e due droni. Come di consueto, le coppie hanno potuto contare solo su uno zaino con una dotazione minima e un euro al giorno in valuta locale.

Costantino della Gherardesca, conduttore del programma, che è stato anche un concorrente nella prima edizione di Pechino Express, ne è diventato col passare del tempo il volto. Nella presentazione della trasmissione a Milano ha rivelato che in una puntata avrà un ruolo sorprendente, “in cui dovrà correre”. In questa nuova edizione, Pechino Express 2022 avrà come filo conduttore un viaggio davvero entusiasmante attraverso il Medioriente. Sarà un itinerario che vedrà i oncorrenti partire dalla Turchia, con visite a Istanbul e alla Cappadocia, passando per i camini delle Fate e Pammukale. Il viaggio proseguirà poi fino a Konya e proseguendo fino all’Uzbekistan, passando lungo la Via della Seta. Si arriverà fino agli Emirati Arabi, a Dubai.



