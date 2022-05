Pechino Express 2022, finale/ Diretta e vincitori: le tre coppie finaliste a Dubai

Pechino Express 2022, anticipazioni della finale

Questa sera, giovedì 12 maggio, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – va in onda la decima e ultima puntata di “Pechino Express 2022”, sulla Rotta dei Sultani, condotta da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Dopo quasi 7mila chilometri sempre in corsa, più di 3mila ore di riprese e 13mila ore di montaggio, termina il viaggio iniziato in Turchia, passando poi per Uzbekistan e Giordania, fino ad arrivare negli Emirati Arabi.

Nell’ultima tappa interamente ambientata a Dubai si sfideranno le tre coppie di viaggiatori rimaste in gara: Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli” e le inarrestabili Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”. Quale sarà la coppia che trionferà sotto le stelle di Dubai conquistando la vittoria di questa stagione di “Pechino Express”?

Ultima tappa di Pechino Express 2022 a Dubai, quale sarà la coppia vincitrice?

L’ultima tappa di “Pechino Express 2022” si svolge interamente a Dubai. Una lunga catena di missioni farà correre per 46 chilometri i concorrenti: si partirà dalla terrazza panoramica della “Palm Tower” fino ad arrivare al roof dell’Emirates Grand Hotel. Nella tappa intermedia una coppia sarà eliminata e lascerà alle altre due la corsa verso la vittoria finale. Passeranno per Al Bastakiya, The Green Planet, La Mer – la famosa spiaggia di Dubai – e City Walk, il noto Centro Commerciale famoso per le sue numerose attrazioni, fino ad arrivare alla proclamazione della coppia vincitrice che devolverà interamente il montepremi a sostegno di Medici Senza Frontiere, ONG che opera nei Paesi visitati da questa edizione.

Impossibile sapere in anticipo chi vincerà “Pechino Express 2022“, poiché la produzione non dà alcuno spoiler delle registrazioni già avvenute. Anzi, sono stati girati ben due finali diversi proprio per non rivelare il nome del vincitore neanche ai diretti interessati.











