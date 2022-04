Pechino Express 2022, pagelle ed eliminati/ Indipendenti, i veri Highlander!

La settima puntata di Pechino Express 2022 si è chiusa con un colpo di scena: niente eliminazione e così la coppia Italia-Brasile composta da Nikita Pelizon e Helena Prestes (voto 5) si è salvata dopo essere stata indicata per l’eliminazione dai vincitori di tappa, ovvero gli Sciacalli Fru e Aurora (voto 7.5). Le due ragazze si sono dimostrate imprendibili nella corsa ma approssimative nello svolgimento delle prove, come rimproverato anche da Enzo Miccio (voto 7, perfetto come padrone di casa ancora una volta): una maggiore applicazione le potrebbe far diventare davvero le favorite per la vittoria finale, come sottolineato anche dagli Sciacalli che le hanno indicate per l’eliminazione proprio perché considerate le più pericolose. Miccio ha però espresso a fine puntata il verdetto: niente eliminazione e Italia-Brasile salve.

Le migliori coppie della settima puntata di Pechino Express 2022

Tra le altre coppie, hanno vissuto tra alti e bassi Mamma e Figlia (voto 6.5), Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni con una situazione di discontinuità nel gioco che le ha portate a rischiare l’eliminazione, ma mai quanto Gli Indipendenti Bugo e Cristian Dondi (voto 7 per la strategia) che, come rivelato da Enzo Miccio, a questo punto portano a pensare che essere costantemente in bilico per l’eliminazione finale sia una strategia pensata. E per l’ennesima volta infatti sono stati in ballottaggio, con gli Sciacalli che alla fine hanno scelto Italia-Brasile come coppia potenzialmente da eliminare. Poco da dire sui Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale (voto 6) che si guadagnano la sufficienza solo nella prova finale, rifilando la bandiera nera al duo Italia-Brasile: ma la confusione con loro regna sempre sovrana.

