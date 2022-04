Pechino Express 2022, pagelle ed eliminati/ Italia-Brasile, che sorpresa! Bugo, addio

Non mancano le sorprese nell’ottava puntata di Pechino Express 2022, che ha fatto tappa in Giordania. I concorrenti si sono mossi da Petra ad Amman. Nel corso della tappa, lunga più di 200 km, hanno dovuto affrontare varie sfide: una “corsa” con gli asini, ricerche di pezzi in una roccaforte, puzzle, piccioni, riso e molto altro. Una gara ricca di emozioni che alla fine ha visto trionfare Italia-Brasile. La loro è una vera e propria “rinascita”, dopo aver sfiorato con un dito l’eliminazione nella scorsa puntata, quando scelte da Gli Sciacalli per abbandonare il gioco, sono rimaste grazie alla busta che ha decretato la tappa non eliminatoria. Le due concorrenti si sono riprese alla grande, vincendo non solo il gioco del puzzle con Gli Sciacalli ma anche l’intera tappa. Per loro una gara davvero perfetta, con voto 8.5: il mezzo voto in più è dovuto alla sorpresa finale. Sì, perché infatti chiamate a decidere chi eliminare tra Aurora e Fru e Gli Indipendenti, a sorpresa hanno optato per i secondi.

Un colpo di scena vero e proprio visto che nella scorsa puntata proprio Gli Sciacalli avevano deciso di mandarle a casa vista la loro forza. Helena e Nikita hanno spiegato: “Abbiamo rischiato l’eliminazione proprio per mano degli Sciacalli ma abbiamo deciso di non fare occhio per occhio dente per dente ma di rimanere in gara con chi ha compreso il senso del gioco. Scegliamo dunque di tenere Gli Sciacalli per eliminare Gli Indipendenti”. Ottimo comportamento e spirito di gioco per le due ragazze. Bugo e Cristian, dopo essersi salvati in extremis per tante puntate, devono dunque salutare il programma. Per loro, comunque, un 6 è meritato: non i più forti nella corsa e nelle sfide ma sicuramente in grado di creare interazioni e relazioni degne di nota con la popolazione dei Paesi attraversati, di far cantare, ridere e ballare. Su Gli Sciacalli pesa il malus ricevuto ad inizio puntata proprio da Italia-Brasile che li porta ad arrivare penultimi alla fine della tappa, a rischio eliminazione: per loro, questa volta, un 6. Sempre molto simpatici, tra i più vivaci del programma, ma sta volta meno reattivi nel gioco.

Ottava puntata di Pechino Express 2022: le pagelle

Mamma e Figlia in questa tappa partono male ma poi riescono a recuperare e si salvano: per loro un 6 in pagella. Molto bene invece I Pazzeschi, che in Giordania hanno dato il meglio di loro stessi, arrivando secondi ad Amman. Un ben 7 è meritato in pagella: oltre ad aver giocato molto bene, sono stati anche protagonisti della puntata con le consuete “perle di saggezza” di Paride e la simpatia di Vittoria.

Per Enzo Miccio, alla conduzione del programma, anche questa puntata è stata praticamente perfetta. Il wedding planner si è calato al meglio nel ruolo, rendendo tutto molto naturale e istaurando un bel rapporto con i concorrenti: impossibile non dargli un 8 in pagella. A sorpresa, ad Amman è tornato anche Costantino dopo l’infortunio: una bella sorpresa per tutti i concorrenti. Da qui alla finale saranno in due a condurre Pechino Express 2022!

