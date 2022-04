Pechino Express 2022, pagelle ed eliminati/ Italia-Brasile, dalle stalle alle stelle!

Puntata scoppiettante per Pechino Express 2022: il reality su Sky è arrivato al suo quinto capitolo con sette coppie rimaste in gara, dopo l’eliminazione degli “Scienziati” Barbascura X e Andrea Boscherini (voto 4): per loro un disastro strategico mettersi contro il duo “Italia/Brasile” composto da Nikita Pelizon e Helena Prestes (voto 8). Già dalla scorsa puntata le due coppie avevano iniziato a farsi la guerra e il risultato è stato devastante per la coppia maschile, che ha inanellato errori su errori finendo in braccio alle “nemiche” nel viaggio in Uzbekistan che ha contraddistinto la puntata. Nikita e Helena sono passate anche attraverso una penalizzazione per una violazione del regolamento al confine turco e un violento litigio nella loro prima notte uzbeka, ma sono riuscite a eccellere nelle prove e a prendersi la vittoria di tappa.

BARBASCURA X E ANDREA BOSCHERINI, GLI SCIENZIATI PECHINO EXPRESS/ Eliminazione!

Le migliori coppie della quinta puntata di Pechino Express 2022

Tra le altre coppie, sempre positivo il cammino degli “Sciacalli” Aurora Leone e Fru (voto 7) secondi nella puntata: la loro leggerezza e ironia permette loro di superare ostacoli pesanti, risultando divertenti per gli spettatori e competitivi nelle prove. Altro paio di maniche per gli “Indipendenti” Bugo e Cristian Dondi (voto 5) che hanno rischiato per la terza volta consecutiva l’eliminazione. Situazione complicata anche se finora la loro strategia gli ha permesso sempre di evitare l’eliminazione. Bene anche “Mamma e Figlia” Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (voto 6.5) che finiscono però fuori dal podio dietro i “Pazzeschi” Victoria Cabello e Paride Vitale (voto 7) di gran lunga i più spumeggianti, a tratti persino caotici. Non memorabile la performance dei Fidanzatini Rita Rusic e Cristiano Di Luzio (voto 5.5) stasera apparsi sottotono al contrario del conduttore Enzo Miccio (voto 7.5) sempre impeccabile e perfetto padrone di casa in sostituzione di Costantino della Gherardesca.

