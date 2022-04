Pechino Express 2022, pagelle ed eliminati/ Mamma e Figlia battono tutti! Helena…

La sesta puntata di Pechino Express 2022 è stata un vero e proprio testa a testa tra due coppie: quella formata da Mamma e Figlia e quella di Italia-Brasile. Le prime due hanno primeggiato praticamente in tutta la tappa, vincendo tutte le sfide in Uzbekistan. Per loro un bell’8 pieno: un voto “abbassato” leggermente per il comportamento di Sasha, che nel corso della sfida dei “Sette mostri” ha accusato le avversarie (proprio Nikita ed Helena) di aver nascosto del cibo nello zaino. Un’accusa che non aveva fondamento, secondo i giudici, e che non è piaciuta neppure ad Enzo Miccio.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, dal loro canto, hanno dato battaglia alle avversarie, riuscendo a qualificarsi terze alla fine della tappa, arrivando però nel corso della puntata a giocarsi il primo posto alla sfida degli scacchi proprio con Natasha e Sasha. Per loro un 7.5 nella tappa uzbeka: grande dimostrazione di forza soprattutto di Helena, che nonostante il dolore al ginocchio non si è mai lasciata sopraffare dagli eventi e dalla sofferenza, combattendo sempre. Non sono mancate, anche da parte loro, le frecciate verso Mamma e Figlia, ma fa parte del gioco.

Le migliori coppie della sesta puntata di Pechino Express 2022

Finiscono secondi al termine della tappa di Pechino Express 2022 i “Pazzeschi”, coppia formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. Per loro un 7 in pagella: combattenti, ma manca sempre un qualcosina in più che possa permetter loro di giocare per i primi posti. Gli “Sciacalli”, Aurora Leone e Fru, si posizionano al quarto posto: si salvano dunque per un pelo, ma meritano allo stesso modo anche loro un 6.5 in pagella: sempre agguerriti ma molto educati con gli altri concorrenti, non creano mai dibattiti o litigi con i compagni di viaggio. Non mancano, poi, i momenti di debolezza e tenerezza, come quello che ha colto Aurora nel corso della tappa. Una bella dimostrazione di sensibilità.

Le ultime due coppie posizionate sono quelle de I Fidanzatini, poi eliminati, e degli Indipendenti. Rita e Cristiano arrivano ultimi e la scelta di Mamma e Figlia su chi mandare a casa ricade proprio su di loro. Una tappa davvero “no” per la coppia, che non solo non ha dato il proprio meglio nel gioco ma addirittura ha litigato spesso nel corso della tappa, non dando un bello spettacolo davanti le telecamere: per loro in pagella un 4. Gli Indipendenti, allo stesso modo, non hanno brillato nel gioco, eppure meritano un 5.5 in pagella, almeno per l’impegno di Bugo. Nel gioco a coppie miste, infatti, il cantante ha trovato un buon feeling con Sasha ed è arrivato più volte primo, anche se non è servito in termini di classifica generale.











