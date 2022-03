Pechino Express 2022, Pagelle ed eliminati/ “Sciacalli” e “Fidanzatini” fanno bingo!

Pagelle Pechino Express 2022: le insufficienze della terza puntata

Nella terza puntata di Pechino Express 2022 non c’è stata nessuna eliminazione. Clamorosamente sono arrivate fino alla busta “Mamma e Figlia“, scelte dai vincitori della tappa, ovvero “I Fidanzatini”, come concorrenti a rischio eliminazione. Tuttavia la busta nera per la prima volta in questa edizione ha graziato la coppia candidata all’uscita. Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni hanno incontrato diverse difficoltà, probabilmente alle prese anche con un pò di stanchezza dopo le brillanti prove delle prime due tappe: 5.

Prova opaca anche da parte de “Gli Scienziati” a Pechino Express 2022, i quali sono arrivati ultimi al traguardo, tra errori di valutazione e tanta confusione: 4. Serata negativa anche per “Padre e Figlio“. Ciro e Giovambattista Ferrara hanno avuto un pò di sfortuna non mostrando comunque la tenacia giusta per risollevarsi: 5,5.

Le prove positive della terza puntata di Pechino Express 2022

Durante questa puntata “Gli Indipendenti” hanno sorpreso un pò tutti. Infatti, dopo esser entrati nella storia di Pechino Express 2022 per aver clamorosamente mancato per la prima volta un check-point, si sono poi ripresi conseguendo diversi risultati positivi durante il tragitto: 6+. Per quanto riguarda “Italia-Brasile” anche stavolta le due modelle si sono rivelate pronte e determinate: 8. Ancora travolgenti e carichi invece “I Pazzeschi“, nuovamente autori di una prova sui generis: 8,5.

Le sorprese di questa puntata di Pechino Express 2022 sono “I Fidanzatini” e “Gli Sciacalli“: le due coppie hanno messo in campo astuzia e risolutezza riuscendo a trovare piacevoli risultati: 9,5. Fuori classifica ma assolutamente protagonisti invece “Le Lepri“, ovvero Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca: una coppia ben assortita che si completa a vicenda regalando all’edizione attuale pillole di meme e sketch: 10.

