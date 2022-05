Pechino Express 2022: pagelle, finalisti e eliminati/ I Pazzeski primi, Italia-Brasile out

Pechino Express 2022: le pagelle della semifinale. Fuori Nikita Pelizon e Helena Prestes, chi va in finale?

La semifinale di Pechino Express 2022 si è conclusa con la lista ufficiale delle coppie che prenderanno parte alla finalissima dello show. Il viaggio di tutti i concorrenti è partito da Ras Al Khaimah alla volta di Abu Dhabi. Durante tutto il viaggio le coppie hanno dovuto fare i conti con la bandiera nera, impersonata questa sera da Massimo Ferrero che ha concluso la sua avventura insieme alla coppia “Italia-Brasile”.

NIKITA PELIZON HELENA PRESTES, ITALIA-BRASILE PECHINO EXPRESS/ Eliminate dallo show

La coppia che ha dovuto per sempre abbandonare lo show e fare rientro in Italia è stata proprio quella composta da Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile“ che, dopo aver guadagnato l’ultima posizione all’arrivo al tappeto rosso è stata nominata dai Pazzeski. L’eliminazione delle due ragazze ha lasciato tutti stucco in quanto favorite in assoluto alla vittoria del programma e la fama di coppia più forte di tutte dovuta anche all’altissimo numero di vittorie conquistate durante la loro permanenza a Pechino Express 2022. Il loro è stato decisamente un viaggio pieno di sorprese e colpi di scena. (Voto 8).

Pechino Express 2022, 9a puntata/ Eliminati, diretta: Italia-Brasile eliminate!

Victoria Cabello e l’intervento dei medici, “Mamma e figlia” salve per pochissimo

La nona puntata di Pechino Express 2022 è stata caratterizzata anche dalle mille peripezie e difficoltà dei Pazzeski, a partire dalla zipline in cui tutti hanno dovuto tenere a bada le proprie paure fino ad un problema di Victoria Cabello che ha richiesto l’intervento del medico del programma. Nonostante le numerose difficoltà che ha portato la coppia a perdere del tempo prezioso, i due sono riusciti a guadagnarsi il primo posto all’arrivo al tappeto rosso, garantendosi un posto sicuro in finale e la facoltà di scegliere chi mettere a rischio eliminazione. (Voto 7,5).

Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli” Pechino Express 2022/ L'ironia genuina del duo

Alla coppia composta da Fru e Aurora Leone, Gli sciacalli, va il premio di eterni secondi, mai come in questa puntata, la coppia infatti, è non è riuscita mai a piazzarsi al primo posto se non nella prova vantaggio che li ha visti protagonisti di due ottime partite di calcio in bolla. La simpaticissima coppia questa sera ha dovuto fare i conti anche con qualche tensione e nervosismo ma, grazie alla loro amicizia sono riusciti a risolvere tutti i problemi. Riusciranno a ribaltare tutte le previsioni conquistando il primo posto durante la finale? (Voto 8). L’ultima coppia rimasta in gara a Pechino Express 2022 è quella composta da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”, la coppia questa sera ha rischiato l’eliminazione durante il ballottaggio insieme alla coppia italobrasiliana riuscendosi a salvare all’ultimo minuto. Durante tutto il loro percorso la coppia si è distinta soprattutto per il forte affiatamento familiare e per le grandi capacità di entrambe le donne di riuscire a gestire tutte le situazioni, anche quelle apparentemente più difficili (Voto 7,5).











