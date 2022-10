Pechino Express 2022, spoiler 8a puntata/ Eliminati, asini, piccioni e un piatto…

Pechino Express 2022: anticipazioni e spoiler ottava puntata

Martedì 25 ottobre, in prima serata su Tv8, torna l’appuntamento con Pechino Express 2022, già trasmesso da Sky. Quella in onda questa sera è l’ultima tappa in Giordania per le coppie ancora in gara che affronteranno una serie di sfide e prove che metteranno a dura prova non solo la loro resistenza fisica, ma anche mentale. Al timone dell’adventure game, anche questa sera, c’è Enzo Miccio che ha preso il posto di Costantino Della Gherardesca, infortunatosi durante le riprese.

Le coppie ancora in gara che puntano a conquistare un posto in semifinale sono cinque: Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”. Chi riuscirà a superare indenne tutte le prove previste dall’ottava tappa?

Le coppie di Pechino Express 2022: la scelta degli asini

Le cinque coppie in gara a Pechino Express 2022 riprendono la gara da Petra. In base all’ordine di arrivo nella scorsa puntate, le coppie scelgono un asino per dare il via all’ottava tappa. Gli Sciacalli scelgono Bella ed essendo stati i vincitori sono i primi a partire. Nel corso dei primi chilometri, alcune coppie si perdono per strada. Lungo il tragitto, arriva la telefonata di Enzo Miccio che annuncia alle coppie che è arrivato il momento di trovare una sistemazione per la notte.

Il giorno successivo, le coppie affrontano la prova vantaggio che consiste nella ricostruzione di un puzzle tridimensionale. A trionfare è la coppia Italia-Brasile formata da Helena e Nikita. La sfida prosegue verso Amman. “Nella città di Amman sono diffusi gli allevamenti di piccioni. Liberatene uno e seguitelo fino in città”, spiega Enzo Miccio. Le coppie, così, sono chiamate ad entrare nelle gabbie dei piccioni per trovare quello con l’indirizzo da raggiungere.

Gli Indipendenti eliminati nell’ottava puntata di Pechino Express 2022

Nel corso dell’ottava puntata di Pechino Express 2022, le coppie sono chiamate a mangiare un piatto tipico del posto a bare si riso e manzo. Successivamente ricevono un altro indirizzo da raggiungere per arrivare al traguardo finale dove Costantino Della Gherardesca torna per annunciare la vittoria della coppia Italia-Brasile che sceglie di eliminare gli Indipendenti salvando gli Sciacalli.

“Abbiamo rischiato l’eliminazione proprio per mano degli Sciacalli ma abbiamo deciso di non fare occhio per occhio dente per dente ma di rimanere in gara con chi ha compreso il senso del gioco. Scegliamo dunque di tenere Gli Sciacalli per eliminare Gli Indipendenti”., le parole di Helena e Nikita.

