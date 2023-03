Pechino Express 2023, 1a puntata/ Diretta, coppie e concorrenti: si parte da Mumbai

Pechino Express 2023: al via la nuova edizione su Sky

Questa sera, giovedì 9 marzo, alle 21.15 su Sky e in streaming solo su NOW prende il via la nuova edizione di Pechino Express 2023, alla sua seconda edizione targata Sky. A guidare i protagonisti di quest’anno i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, dopo il successo della staffetta dello scorso anno: “Siamo veramente una coppia, perché il successo di ogni coppia di partecipanti è proprio nel l’affiatamento. Io e Costa siamo proprio siamo affiatati e quindi andiamo tranquillamente avanti”, ha detto il wedding planner a Tv Blog.

Chi sono i concorrenti Pechino Express 2023?/ Le coppie: da "I novelli sposi" a "Gli istruiti"

Questa stagione si sviluppa – in dieci puntate – lungo “La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, il secondo Pese più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale sarà ad Angkor, uno dei siti archeologici più importanti e visitati del continente asiatico.

Laurent Miralles, chi è il fidanzato di Enzo Miccio/ Stanno ancora insieme? “Ci siamo lasciati, poi…”

Le nove coppie di Pechino Express 2023

Ecco le coppie che compongono il cast di Pechino Express 2023: Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppia de “Le Attiviste”, quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”. Nel corso della prima tappa i concorrenti viaggeranno per 372 km attraverso l’India. Le nove coppie partiranno da Mumbai, la città più grande del Paese: il viaggio inizierà nel grande piazzale antistante il Gateway of India, l’arco commemorativo affacciato sul porto che rappresenta la porta d’ingresso della città e dell’intero Paese. Dopo una serie di missioni, le coppie lasceranno Mumbai e arriveranno nel piccolo centro di Wai e successivamente proseguiranno per Satara, traguardo finale della prima tappa.

Maria Rosa Petolicchio, chi è/ Il marito Sergio Mari e le due figlie della prof de Il Collegio

I numeri di Pechino Express 2023

Nella decima edizione di Pechino Express le nove coppie hanno percorso oltre 8mila km durante i 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore e 13mila ore di montaggio. La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) con 20 camere grazie alle quali sono stati realizzati circa 40 terabyte di girato totale (di questi, 500 gigabyte grazie ai tre droni usati durante l’itinerario). Il nuovo viaggio di Pechino Express 2023 prende il via oggi, giovedì 9 marzo, alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. L’Hashtag ufficiale è #PechinoExpress.











© RIPRODUZIONE RISERVATA