Pechino Express 2023, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: la tappa sarà eliminatoria?

Pechino Express 2023, la seconda puntata 16 marzo

Quesa sera, giovedì 16 marzo, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la seconda puntata di “Pechino Express – La via delle Indie”. Settimana scorsa a presso il via la nuova edizione del viaggio più appassionante della tv, condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio: la prima puntata ha registrato 429mila spettatori medi e una share dell’1,8% (con 820mila contatti) e sui social l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è rimasto sul podio nella classifica degli show più commentati del prime-time.

Diretta/ Catanzaro Monterosi (risultato finale 3-0): Vandeputte chiude il match!

I concorrenti hanno percorso 372 chilometri tra Mumbai, la città più grande dell’India, il piccolo centro di Wai dove si è svolta la prima prova immunità di stagione fino ad arrivare a Satara. Tappa non eliminatoria per le nove coppie in gara che continuano così i loro viaggio sulla vie delle Indie.

Le coppie di Pechino Express 2023

Le nove coppie di “Pechino Express 2023” sono: Giorgia Soleri e Federippi a formare la coppia de “Le Attiviste”, Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”. La prima prova immunità è stata vinta da Martina Colombari e Achille Costacurta, la coppia “Mamma e figlio”, che si sono goduti un soggiorno di totale relax in una spa indiana, guadagnandosi non solo l’immunità ma anche un posto di diritto nella seconda tappa. Le vincitrici della tappa Carolina e Barbara, “Le Mediterranee”, che hanno dovuto scegliere chi eliminare tra le ultime due coppie classificate, Ipocrondriaci e Attiviste: i Vergassola si sono salvati, in quanto la tappa non era eliminatoria

Diretta/ Friburgo Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: il VAR annulla il gol!

Anticipazioni seconda puntata Pechino Express 2023

Prosegue il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Questa sere, giovedì 16 marzo, le nove coppie dovranno percorrere 435 km, da Kolhapur a Hampi, dove si troverà il traguardo di puntata. In questa nuova tappa i concorrenti partiranno da Kolhapur, dove si trova la scuola dei famosi lottatori Kushti. Nel villaggio di Govindakoppa si svolgerà la prima immunità: una corsa per le incredibili vie del villaggio, una dura prova di abilità che porterà i contendenti a un notevole sforzo fisico e mentale sotto il cocente sole indiano. Le coppie arriveranno fine all’antichissima città di Hampi, traguardo di questa puntata: questa volta la busta nera sarà eliminatoria?

Diretta/ Sivasspor Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: salva Terracciano

© RIPRODUZIONE RISERVATA