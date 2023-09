Pechino Express 2023, 3a puntata su Tv8/ Diretta streaming ed eliminati: le coppie di fronte ad una scelta

Pechino Express 2023: anticipazioni della terza puntata in onda su Tv 8

Dopo la messa in onda su Sky nella scorsa primavera, Pechino Express 2023, oggi martedì 19 settembre, torna in onda in chiaro su Tv8 con la terza puntata. A partire dalle 21.35, Tv8 trasmette la terza tappa di Pechino Express 2023 – La via delle Indie. Per le coppie in gara, quella di questa sera è una tappa importante al termine della quale, prima di scoprire se la tappa è eliminatoria o meno, sono chiamate ad effettuare una scelta che potrebbe essere fondamentale per il proseguo del viaggio. A raccontare le avventure di tutti i viaggiatori è la nuova coppia televisiva formata da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Le coppie protagoniste di Pechino Express 2023 sono: Giorgia Soleri e Federippi “Le Attiviste”, Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.

Pechino Express 2023: tutto quello che accade nella terza tappa

La terza tappa dell’edizione 2023 di Pechino Express comincia dalla città Hampi dove i viaggiatori si mettono alla ricerca di un tuk tuk per raggiungere il tempio del Dio Hanuman. Calata la notte, le coppie devono cercare un posto per riposare per poi ripartire la mattina successiva per il Forte di Citradurla, dove le prime quattro coppie a firmare il libro rosso si sfidano nella prova immunità. Dopo la notte, le coppie devono raggiungere Mysuru.

In città devono recarsi al Gokugan Park, dove affrontano una sfida di yoga. Prima di raggiungere il traguardo, Costantino Della Gherardesca chiede alle coppie se vogliono concludere la tappa oppure proseguire per altri quattrocento gradini dove in cima li attende Enzo Miccio.

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2023

La terza puntata di Pechino Express 2023 può essere vista in diretta televisiva su Tv8, a partire dalle 21.25, dopo il quotidiano appuntamento con “100% Italia”, la trasmissione di Nicola Savino. Tuttavia, sul sito di Tv8, è anche possibile seguire la diretta streaming della terza puntata di Pechino Express 2023. Per farlo, basta cliccare qui.











