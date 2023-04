Pechino Express 2023, 5a puntata/ Diretta e eliminati: il ritorno di Victoria Cabello

Pechino Express 2023, la quinta puntata 6 aprile

Quesa sera, giovedì 6 aprile, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la quinta puntata di “Pechino Express 2023 – La via delle Indie”. Settimana scorsa il programma ha registrato426mila spettatori medi con una share dell’1,7%. Sui social è stato il contenuto più commentato del prime-time e l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, al primo posto della classifica dei Trending Topic italiani.

Tre le coppie che hanno già dovuto abbandonare la gara: Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, “Gli Istruiti” Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, “Gli avvocati” Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Nella scorsa puntata Alessandra e Lara sono finite al ballottaggio con “Le attiviste”, ma gli “Italo Americani” hanno preferito salvare Giorgia e Federica e la busta nera ha confermato il verdetto.

Le coppie di Pechino Express 2023

Dopo le prime tre eliminazioni, sono rimaste sei coppie in gara a “Pechino Express 2023”: Giorgia Soleri e Federippi a formare la coppia de “Le Attiviste”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”. Nella quarta puntata, l’ultima in India, le coppie sono ripartite dalla Torre dell’Orologio di Mysore, eretta dagli inglesi nella seconda metà del XIX secolo. Tappa a Nanjangud Suruchi e poi a Pattambi, attraverso la Riserva Naturale di Bandipur. Tra varie missioni e prova immunità (vinta da “Mamma e figlio”), le coppie sono arrivate a Kumarakam, dove la coppia degli “Avvocati” ha dovuto lasciare il gioco.

Anticipazioni quinta puntata Pechino Express 2023

Prosegue il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Questa sere, giovedì6 aprile, le sei coppie arrivano nel Borneo Malese, un’isola enorme divisa tra Malesia, Indonesia e Brunei, che ospita la foresta tropicale più antica del mondo. I viaggiatori dovranno percorrere 494 km partendo dal villaggio di Kampung Giam, nell’insidiosa foresta malese, passando per Lubok Antu, dove tre coppie si sfideranno nella prima Prova Vantaggio della stagione (una sfida che, d’ora in avanti, non darà più alcuna immunità ma farà guadagnare un posto in classifica), fino a raggiungere Sibu, traguardo finale. Ad attendere le coppie nel Borneo malese ci sarà Victoria Cabello, vincitrice della precedere edizione insieme a Paride Vitale (la coppia dei “Pazzeschi”). Con quale ruolo Victoria tornerà a “Pechino Express“?











