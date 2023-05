Pechino Express 2023, semifinale/ Diretta: Siculi eliminati, Pellegrini infortunata

Diretta Pechino Express 2023: commento live puntata 4 maggio 2023

Con Joe Bastianich e Federica Pellegrini infortunati, le gerarchie della semifinale di Pechino Express 2023 sono completamente saltate. “Gli Italoamericani” e “Le Mediterranee” hanno deciso di condividere il loro passaggio. Lo stesso hanno fatto “I Novelli Sposi” e “I Siculi”. È così che arrivano tutte al tappeto rosso. Prima, però, devono fare un fioretto in vista della finale. I conduttori danno loro la possibilità di scegliere tra un “giurin giurello” uguale per tutte le coppie ed uno personalizzato.

FINALISTI PECHINO EXPRESS 2023 CHI SONO/ Italoamericani, Mediterranee e Novelli Sposi

Adesso, però, è il momento di scoprire la classifica. In testa ci sono “Gli Italoamericani”. Joe si commuove per questo traguardo. “È un’emozione forte, abbiamo vissuto in maniera intensa questo viaggio con i compagni”. A salvarsi sono “Le Mediterranee”. A rischio eliminazione, invece, “I Novelli Sposi” e “I Siculi”. Una scelta molto difficile per Joe e Andrea, che fanno fuori Totò e Barbara. “Noi siamo uomini di parola e vogliamo vincere con i più forti”. La tappa è eliminatoria e il loro sogno sfuma ad un passo dall’ultimo atto. In vista della finale, però, ci saranno da valutare le condizioni di Federica Pellegrini, che ha un problema alla caviglia, e di Joe Bastianich, che si è fatto male ad un ginocchio. Riusciranno ad arrivare al libro rosso finale? (agg. di Chiara Ferrara)

I SICULI ELIMINATI DA PECHINO EXPRESS/ Totò Schillaci: "È stata la mia rivincita"

Joe e Federica si fanno male

I viaggiatori di Pechino Express 2023 si rimettono in marcia per l’ultima giornata della semifinale. I primi a scegliere sono “Gli Italoamericani”, che si prendono le bici. Non è andata però benissimo. Joe infatti va troppo veloce e si schianta con una moto. Il cuoco, nonostante la botta, però, non intende fermarsi e si rimette in sella. “I Novelli Sposi” scelgono invece uno scooter con un carretto decisamente spompato. Il trattore cambogiano va a “Le Mediterranee”, che sono furbe e lo svuotano del fieno affinché diventi più veloce. Gli ultimi invece sono “I Siculi”, che devono accontentarsi di un pulmino costretto a fermarsi ripetutamente.

Le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezja/ Più forti delle penalità a Pechino Express...

Un svolta arrivati alla bandiera rossa, le coppie devono costruire un Bamboo Train. Hanno a loro disposizione tutti gli elementi, tranne il tavolo di bambù. Andrea è costretto a fare da solo la prova, mentre Joe si fa controllare dal medico dopo la caduta. Intanto, però, anche Federica cade e si fa male. Non è un bel momento per le coppie, che sono molto nervose e vogliono a tutti i costi arrivare alla finale. C’è tensione soprattutto tra “I Novelli Sposi” e “Le Mediterranee”. “I Siculi”, ignari di tutto, restano ultimi e incontrano proprio Federica e Matteo. Vedendo che la nuotatrice si è fatta male, condividono con loro il passaggio. (agg. di Chiara Ferrara)

Italoamericani vincono prova vantaggio, malus ai Novelli Sposi

È arrivato il momento della prova vantaggio della semifinale di Pechino Express 2023. “I Novelli Sposi” e “Gli Italoamericani” si affrontano nel villaggio galleggiante di Kampong Loung ed è qui che devono cucinare dei piatti tipici a base di pesce per gli alunni di una scuola locale. Joe e Andrea partono subito forte ed in poco tempo, seguendo fedelmente la mappa, trovano la cucina. Per il cuoco preparare il pranzo è un gioco da ragazzi. È così che arrivano in poco tempo all’istituto, dove ad attenderli ci sono gli affamati bambini. Federica e Matteo invece sono un po’ più lenti, ma anche loro alla fine arrivano a destinazione.

Un bambino della classe però non mangia. È così che le coppie devono caricarlo sulla loro barca a remi e portarlo a casa. Gli “Italoamericani” completano la missione, ma non riescono a separarsi da lui e alla fine lo portano con sé fino a Enzo Miccio. “I Novelli Sposi” invece sono ancora alla ricerca della casa della loro bambina. Il loro errore è stato quello di non seguire la mappa. La vittoria va dunque a Joe e Andrea, che avranno un posto in più nella classifica finale e dovranno assegnare il prossimo malus. La scelta ricade su Federica e Matteo, che ad ogni chiamata radio dovranno fermarsi, cercare un’amaca e stendersi per 10 minuti. (agg. di Chiara Ferrara)

Le Mediterranee vincolo 90.000 riel col freestyle

Il malus Jack La Furia durante la seconda giornata della semifinale di Pechino Express è passato da “Gli Italoamericani” a “I Siculi”, ma Totò e Barbara dopo il loro concerto con il rapper sono riusciti subito a scaricarli a “Le Mediterranee”. Anche Carolina e Barbara sono state dunque costrette a fermarsi e a cantare. Gli unici a non sottostare allo stop sono stati “I Novelli Sposi”, che infatti arrivano a libro rosso per primi.

A partecipare alla prova vantaggio insieme a Federica e Matteo sono invece Joe e Andrea, che si sono posizionati secondi nonostante fossero partiti con il particolare compagno di viaggio. Prima di salutare Jack La Furia, però, il rapper dovrà eleggere la migliore coppia nel freestyle. È per questo motivo che anche “I Novelli Sposi” devono esibirsi. Dopo la loro performance, l’artista si esprime: la vittoria è de “Le Mediterranee”, che vincono 90.000 riel, ovvero circa 20 euro. Il denaro potrà essere utilizzato per tutto ciò che vorranno, tranne che per trovare passaggio. (agg. di Chiara Ferrara)

I concerti di Jack La Furia con Italoamericani e Siculi

La prima giornata della semifinale di Pechino Express 2023 è già terminata. Le coppie devono fermarsi e cercare un posto dove dormire per la notte. Tutti sono molto fortunati. “I Novelli Sposi” trovano posto in un tempio buddista, dove il monaco li benedice con un rito. “Gli Italoamericani”, che stanno ancora viaggiando con a carico il malus rappresentato da Jack La Furia, invece, si sono già attrezzati per avere un passaggio per l’indomani. L’obiettivo è quello di recuperare svantaggio. Intanto, Joe Bastianich trova ospitalità da Elvis, un uomo che è stato un rifugiato americano. Una storia che lo commuove molto. Anche “Le Mediterranee” hanno nostalgia di casa. È per questo motivo che Carolina decide di scrivere una lettera al papà.

La classifica vede intanto in testa “I Novelli Sposi”, con dietro “I Siculi” e “Le Mediterranee”. In coda ci sono ancora “Gli Italoamericani”. Riusciranno nelle prossime ore a cedere il loro compagno di viaggio ad una delle altre coppie? La risposta è sì! Al mattino, infatti, incontrano subito Barbara e Totò e gli scaricano il malus. La destinazione adesso è il villaggio galleggiante di Kampong Loung, dove si trova il libro rosso per la prova vantaggio. (agg. di Chiara Ferrara)

Il malus Jack La Furia a Pechino Express 2023!

È iniziata la semifinale di Pechino Express 2023! Per le coppie rimaste in gara sarà una delle prove più dure vissute in questo viaggio. Prima di partire, però, “I Novelli Sposi”, assegnano il consueto malus, che in questa occasione è rappresentato da Jack La Furia. Il rapper avrà la Jack flag e viaggerà con una coppia, che potrà cederlo alle altre. Coloro che saranno accompagnati da lui saranno obbligati a fermarsi e a fare un concerto ogni qualvolta la radio suonerà.

La tappa inizia con una prima prova particolarmente audace. I viaggiatori infatti dovranno portare a destinazione due tarantole ciascuno, evitando che si facciano male e che cadano dal loro corpo. Il più a suo agio sembrerebbe essere Totò Schillaci, che è riuscito a fare addormentare la sua sul braccio. “Le Mediterranee” invece sono in difficoltà. Una volta arrivati da Enzo Miccio, dovranno mangiare le tarantole cucinate nel mercato locale. Chi si rifiuta, dovrà attendere 10 minuti oppure 20 minuti nel caso in cui siano entrambi i componenti della coppia. Tutti, però, completano la missione e si mettono in cerca di un passaggio. (agg. di Chiara Ferrara)

Pechino Express 2023, nona puntata 4 maggio

Quesa sera, giovedì 4 maggio, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la nona puntata di “Pechino Express 2023 – La via delle Indie”. Settimana scorsa il programma ha registrato un record assoluto con 505mila spettatori medi e share del 2,1%, il dato più alto di sempre per lo show Sky. Sui social è stato nuovamente lo show più commentato del prime-time: l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, al primo posto della classifica dei Trending Topic italiani.

Nell’ottava puntata “Pechino Express 2023” le coppie sono arrivate in Cambogia, terzo e ultimo paese di questo incredibile viaggio. Le ultime a lasciare la gara sono state Giorgia Soleri e Federippi. La coppia de “Le Attiviste” si è ritrovata al ballottaggio finale con “I Siculi”, Totò Schillaci e Barbara Lombardo: a scegliere chi eliminare i coniugi Pellegrini-Giunta. Le tre coppie hanno legato molto durante il percorso e per Federica e Matteo la scelta non è stata facile.

Le coppie di Pechino Express 2023

Sono quattro le coppie in gara a “Pechino Express 2023”: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”. L’ottava tappa, la prima in Cambogia, ha messo a dura prova i concorrenti, tra estenuanti fatiche ed emozionanti lettere dall’Italia. Nonostante il malus iniziale assegnato dagli “Italo Americani”, “I Novelli Sposi” Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ancora una volta i primi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo, a vincere la Prova Vantaggio e a saltare sul Tappeto Rosso al traguardo di tappa. “Personalmente, non solo strategicamente, è molto difficile. Sono le due coppie con cui abbiamo legato di più. Alla fine, abbiamo fatto un calcolo di possibilità che sono state date e a Totò e Barbara manca una possibilità che, invece, le Attiviste hanno avuto”, ha detto Federica Pellegrini motivando la scelta di salvare Totò e Barbara. La busta nera ha confermato l’eliminazione di Giorgia Soleri e Federica Fabrizi “Federippi”.

Anticipazioni nona puntata Pechino Express 2023

Prosegue il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Questa sera, giovedì 4 maggio, va in onda la semifinale con le quattro coppie rimaste in gara che si contenderanno un posto in finale. La nona tappa prenderà il via da Oudong con un compagno di viaggio inaspettato: il rapper Jake La Furia, nella versione di un simpatico “malus musicale”. Poi al villaggio galleggiante di Kampong Loung le prime due coppie a firmare il Libro Rosso si sfideranno in un’avvincente Prova Vantaggio. Il traguardo di tappa sarà Battambang, dove apprenderanno la classifica conclusiva: le ultime due affideranno il proprio destino prima al ballottaggio e poi al contenuto della Busta nera. Chi riuscirà a resistere alla fatica e ad accedere alla Finale?











© RIPRODUZIONE RISERVATA