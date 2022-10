Pechino Express 2023, concorrenti e coppie/ Cast: da Schillaci a Federica Pellegrini

Pechino Express 2023, i concorrenti: si rivede Martina Colombari

Si alza, finalmente, il sipario sulla nuova edizione di Pechino Express 2023. Il famoso reality giunge alla sua decima edizione ed in attesa del debutto, previsto prossimamente su Sky, è stato rivelato il cast completo della stagione, coi nomi delle coppie e dei concorrenti. Ce ne sono davvero di famosi, come ad esempio Federica Pellegrini, Joe Bastianich, Salvatore Schillaci e Martina Colombari. Ma andiamo ad approfondire, con ordine. Ad esempio, l’ex nuotatrice, sarà affiancata dal neo marito Matteo Giunta, che scalpita e non vede l’ora di cominciare. “Siamo abili e arruolati”, ha scritto sui suoi social prima del grande annuncio.

Martina Colombari e Billy Costacurta concorrenti di Pechino Express?/ L'indiscrezione

Grande curiosità di vedere all’opera anche il noto imprenditore della ristorazione, che gareggerà con lo chef batterista Andrea Belfiore. Schillaci invece farà coppia con la moglie Barbara Lombardo, mentre la conduttrice ed ex Miss Italia, Colombari, giocherà col figlio Achille Costacurta, appena maggiorenne.

Concorrenti Pechino Express 2023, chi saranno?/ Spuntano Alex Belli e...

Pechino Express 2023, ecco il cast completo: tutte le coppie

Pechino Express 2023 ci mostrerà le meraviglia di India, Borneo malese e Cambogia. Ogni puntata ci accompagnerà in nuove avventure, sotto la conduzione rassicurante di Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Di seguito vediamo la lista completa con tutti i nomi dei partecipanti e delle coppie in gara: Giorgia Soleri e Federippi, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola, Martina Colombari e Achille Costacurta, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Carolina Stramare e Barbara Prezja, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

LEGGI ANCHE:

Pechino Express 2023, influencer e tiktoker nel cast?/ "Provinata una coppia famosa": ecco chi sono

© RIPRODUZIONE RISERVATA