Pechino Express 2023: Federico Fashion style concorrente?/ Spunta l’indiscrezione, ma…

Chi sono i concorrenti di Pechino Express 2023? Il reality di Sky tornerà in onda, con la nuova edizione, nel 2024, ma le registrazioni dovrebbero partire a novembre. Tra qualche settimana, dunque, dovrebbero essere svelati i nomi dei concorrenti che partiranno a breve. In attesa dell’annuncio ufficiale del cast, sul web, sono diversi i rumors sui nomi dei concorrenti. L’ultimo nome accostato a Pechino Express è quello di Federico Fashion Style. L’hair stylist dei vip ha già partecipato a Ballando con le stelle e, nel futuro, potrebbe esserci per lui un’avventura a Pechino.

L’indiscrezione ha fatto rapidamente il giro del web, ma stando a quanto riportato da Deianira Marzano, Federico Fashion Style sarebbe stato costretto a rinunciare per problemi personali.

L’indiscrezione su Federico Fashion Style a Pechino Express 2023

Deianira Marzano ha ricevuto una domanda da parte di una follower che le chiedeva informazioni sulla storia d’amore dell’ex compagna di Federico Fashion Style. Nel rispondere, Deianira Marzano ha svelato anche un retroscena sulla presunta partecipazione dell’hair stylist a Pechino.

“Sì, il loro amore è finito. Federico era stato preso a Pechino Express. Ma ha dovuto dire di no perché ci sono cause in corso con la sua ex”, le parole della Marzano. A Pechino Express, nelle scorse settimane, sono state accostati anche i nomi di Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni.

