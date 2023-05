Pechino Express 2023, finale/ Diretta e vincitori: Joe mangia un topo grigliato

Diretta finale Pechino Express 2023: commento live puntata 11 maggio 2023

La prima missione della finale di Pechino Express 2023 è un incubo, soprattutto per “Le Mediterranee” che devono ripeterla due volte. È infatti quella della ruota del cibo locale. Dentro ci sono scarafaggi, cimici, formiche, rane, larve di api, serpenti e topi. Questi ultimi sono quelli che maggiormente preoccupano Carolina e Barbara. A doverli mangiare è proprio la seconda, che fa non poca fatica. A differenza di Joe, che non si scompone. Dopo avere terminato il giro, possono proseguire.

La prossima destinazione è il circo di Phare, dove le coppie devono truccarsi da clown e giocare a lanciarsi i cappelli. Successivamente dovranno svolgere una prova da equilibristi. È qui che Federica deve stare attenta, dato l’infortunio alla caviglia. La nuotatrice però riesce a superare la prova senza difficoltà, a differenza di Matteo. “Le Mediterranee” sono costrette a rincorrere le altre due coppie, ma stanno recuperando velocemente terreno. Adesso i viaggiatori si rimettono in marcia e prima della nuova tappa dovranno recuperare sette frutti diversi da portare come omaggio al tempio. (agg. di Chiara Ferrara)

Federica Pellegrini e Joe Bastianich ci sono nella finale di Pechino Express 2023

È iniziata la finale di Pechino Express 2023. Il primo annuncio dei conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio riguarda Federica Pellegrini e Joe Bastianich, che si erano fatti male nella scorsa puntata. Entrambi restano in gara. “La lastra non ha evidenziato niente di rotto, è stata solo una slogatura pesante. Ho una fasciatura e posso andare avanti. Siamo prontissimi”, ha detto la nuotatrice. “Anch’io non ho niente di rotto, partiamo”, ha confermato il cuoco.

Per la prima parte della prova, però, ci sono dei fioretti da rispettare. “Le Mediterranee” dovranno fare due volte la missione. “I Novelli Sposi” dovranno viaggiare per la prima parte della tratta con gli zaini legati, mentre “Gli Italoamericani” per lo stesso periodo non potranno parlare. Andrea e Joe inoltre dovranno assegnare il malus. La scelta ricade su Federica e Matteo, che dovranno partire con 10 minuti di ritardo. La Pellegrini ci resta male: “Pensavo che sarebbero stati un po’ più solidali con l’infortunio, eravamo in ospedale insieme e abbiamo sofferto per la stessa cosa. Non è stato clemente. Per lui vincere la finale di Pechino Express evidentemente è molto più importante”. (agg. di Chiara Ferrara)

Pechino Express 2023, ultima puntata 11 maggio

Quesa sera, giovedì 11 maggio, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la finale di “Pechino Express 2023 – La via delle Indie”. Settimana scorsa, la seconda tappa in Cambogia e penultima di stagione, ha registrato 433mila spettatori medi con una share del 2,1%. Sui social è stato lo show più commentato del prime-time, grazie alle 94mila interazioni social e alle oltre 106mila interazioni totali. Inoltre l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, ai vertici della classifica dei Trending Topic italiani.

La semifinale di “Pechino Express 2023” si è chiusa con la vittoria degli “Italo Americani” Joe Bastianich e Andrea Belfiore che hanno scelto di eliminare i “Siculi” Totò Schillaci e Barbara Lombardo, usciti di scena a un passo dalla finale.

Le coppie di Pechino Express 2023

Sono tre le coppie in gara a “Pechino Express 2023”: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”. La nona tappa ha visto l’eliminazione dei “Siculi” Totò Schillaci e Barbara Lombardo, ma le altre coppie hanno riportato alcuni infortuni che potrebbero mettere in discussione la finale. Joe Bastianich si è fatto male a un ginocchio, mentre Federica è inciampata in malo modo durante una prova. La “Divina”, con una caviglia fuori uso, è arrivata zoppicando al traguardo di puntata. Federica riuscirà a riprendersi e ad affiancare il marito Matteo Giunta in occasione della finale? La sua partecipazione dipende dal verdetto dello staff medico, che scopriremo solo questa sera a inizio puntata.

Anticipazioni decima puntata Pechino Express 2023

Il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie”, condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, dopo 8000 km giunge alla conclusione. Questa sera, giovedì 11 maggio, va in onda la finale, con le tre coppie pronte a giocarsi la vittoria finale: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”.

Il loro viaggio era iniziato in India, aveva attraversato poi la fitta giungla del Borneo Malese fino ad arrivare alla Cambogia, la terra dei Khmer. Mancano solo gli ultimi 172 chilometri da percorrere per questa ultima tappa: partenza dalla città di Battambang, passando per il traguardo intermedio di Siem Reap e poi il gran finale tra le meraviglie di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese. Alla partenza di Battambang, Federica Pellegrini comunicherà alle altre coppie se potrà essere della partita anche in questa finale. Quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione di Pechino Express?











