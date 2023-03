Pechino Express 2023: Giorgia Soleri sbotta in conferenza stampa/ “Non accetto che…”

Giorgia Soleri e Federippi, alias le “Attiviste” a Pechino Express 2023: dibattito acceso con gli “Avvocati”

Sulla linea di partenza è già polemica per Pechino Express 2023; la conferenza stampa odierna dedicata alla presentazione della nuova edizione che partirà il prossimo 9 marzo due coppie di partecipanti hanno avuto una lite nemmeno troppo velata. Al centro tra i litigiosi vi era anche Giorgia Soleri, nota per essere la fidanzata di Damiano David. La giovane, parte del duo le Attiviste con Federippi, ha avuto qualcosa da ridire su un’altra coppia di donne che ha scelto un nome al maschile: gli Avvocati.

Giorgia Soleri si è resa dunque portavoce del pensiero della sua compagna d’avventura, esprimendo il suo dissenso nei confronti della scelta delle avversarie di scegliere il nome Avvocati, quando esiste nella lingua italiana la versione femminile. Pronta la risposta di Lara Picardi e Alessandra Demichelis, che senza mezzi termini hanno fatto valere la propria opinione: “Ho vissuto in un ambiente in cui ho sempre sognato di fare l’avvocato e non mi è mai passato in mente di parlare di avvocata: è sempre stato così. Non capisco perchè ragionare di questo nel 2023: ci sono cose più importanti, è nell’uso, non ho mai sentito in tribunale rivolgersi a qualcuno come avvocata o la giudice, quindi…”

Giorgia Soleri non ci sta: “Il linguaggio crea realtà, non…”

Il commento di Lara Picardi e Alessandra Demichelis non ha trovato il favore di Giorgia Soleri che tempestivamente ha ribattuto: “io e Federippi non siamo d’accordo e lo sanno anche loro. Il linguaggio crea la realtà ed è importante dare un nome alle cose: non ci sono questioni utili e futili. Avvocate esiste e non capisco perchè cambiare la desinenza di genere, dopodiché accetto la vostra determinazione”. Gli animi poi si sono calmati, ma Giorgia Soleri ha voluto specificare ulteriormente il perchè della sua contestazione legandolo alla scelta di partecipare a Pechino Express 2023.

“Ho accettato di partecipare a Pechino Express 2023 per raggiungere più persone con i miei temi. Per forza di cose, i social non arrivano proprio a tutti“. Spiega così Giorgia Soleri, la sua animosità nei confronti della scelta delle concorrenti sul tema linguistico e ciò che l’ha spinta ad accettare la sfida del reality targato Sky. Conclusa la parentesi, il clima si è disteso e non resta a questo punto che godersi le dinamiche del viaggio in India che sicuramente avranno messo in risalto ulteriori dinamiche con le protagoniste dello scontro in conferenza stampa.











