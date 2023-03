Pechino Express 2023 streaming, itinerario e tappe/ L’arrivo finale a Angkor

L’itinerario e le tappe di Pechino Express 2023 – La via delle Indie

Questa sera, giovedì 9 marzi, prende il via la nuova stagione di “Pechino Express 2023: La via delle Indie”. Questa edizione – in dieci puntate – si svilupperà lungo oltre 8mila chilometri arrivando nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Sono luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla convive con le rovine di regni passati e le città del presente. La rotta dei viaggiatori partirà in India, da Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo.

Chi sono i concorrenti Pechino Express 2023?/ Le coppie: da "I novelli sposi" a "Gli istruiti"

Le coppie attraverseranno il cuore del “sub-continente”, fino ad arrivare allo splendido scenario delle backwaters del Kerala. Il viaggio proseguirà nel Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e culture antiche. Infine raggiungerà la Cambogia, tra la maestosità della capitale Phnom Penh e i territori interni costellati di villaggi e foreste. L’avventura di “Pechino Express 2023”, concluderà ad Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo.

Laurent Miralles, chi è il fidanzato di Enzo Miccio/ Stanno ancora insieme? “Ci siamo lasciati, poi…”

Pechino Express 2023: dove vederlo in streaming

Nella prima tappa di “Pechino Express 2023: La via delle Indie” le nove coppie viaggeranno per 372 km attraverso l’India. Partiranno da Mumbai, la città più grande del Paese: l’avventura inizierà nel grande piazzale antistante il Gateway of India, l’arco commemorativo affacciato sul porto che rappresenta la porta d’ingresso della città e dell’intero Paese. Dopo una serie di missioni, i viaggiatori lasceranno la metropoli e approderanno nel piccolo centro di Wai. Successivamente proseguiranno per Satara: davanti al tempio di Shiva, una delle più importanti divinità indiane, li attenderà il traguardo finale della prima tappa.

Maria Rosa Petolicchio, chi è/ Il marito Sergio Mari e le due figlie della prof de Il Collegio

“Pechino Express 2023” andrà in onda, per dieci prime serate, il giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand. Sarà anche visibile su Sky Go.











© RIPRODUZIONE RISERVATA